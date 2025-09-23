La Fiscalía solicita 98 años de cárcel para el frutero de Valdeavero por múltiples agresiones sexuales a menores

Los detalles El acusado presuntamente abusó de amigos de uno de sus hijos, también menor de edad. No consta que los hijos conocieran el comportamiento de su padre.

Cristóbal L.C., conocido como 'El Toba', un frutero de Valdeavero, se enfrenta a partir del 24 de septiembre a un juicio en el que la Fiscalía pide 98 años de cárcel por agresiones sexuales a menores. Este será su tercer juicio, tras haber sido condenado en 2023 a 19 años de prisión por corrupción y agresión sexual a un menor, y absuelto en 2024 de otros delitos de abuso sexual. El juicio, celebrado por la Audiencia Provincial de Madrid, aborda las denuncias más graves, con acusaciones de agresiones sexuales a una decena de niños, conocidos de sus hijos, y exhibicionismo. La Fiscalía también reclama 154.000 euros en concepto de responsabilidad civil para las víctimas.

'El Toba', como es conocido un frutero de la localidad madrileña de Valdeavero, se enfrentará a partir de este miércoles 24 de septiembre a 98 años de cárcel en su tercer juicio por agresiones sexuales a menores, en el que la Fiscalía pide para él la pena más alta de prisión por agredir a una decena de niños.

La Audiencia Provincial de Madrid celebrará este juicio a Cristóbal L.C. esta semana después de que en octubre del año pasado se suspendiera y se reprogramara para casi un año después debido al elevado número de procesos que tenía pendiente el tribunal.

El acusado, que regentaba una frutería en Valdeavero, ya fue condenado en 2023 a 19 años de cárcel, a diez años de libertad vigilada y a no trabajar con menores durante 25 años, por corrupción de menores y agresión sexual a un menor.

En febrero de 2024 fue absuelto de los delitos de abuso sexual por embaucamiento a menor de 16 años, corrupción de menores y exhibicionismo por los que estaba acusado por, supuestamente, haber solicitado a una joven de 15 años que le enviara fotos de sus genitales y ofrecerle 100 euros a cambio de sexo.

Ahora se enfrenta al juicio por la causa más grave y mediática, por la que salieron a la luz las denuncias que había contra él. Está acusado de agresiones sexuales a una decena de niños menores de 16 años, conocidos de sus hijos, por exhibicionismo y provocación sexual.

La Fiscalía pide para él 98 años de cárcel por cinco delitos continuados de agresión sexual sobre menor de 16 años con violencia o intimidación (diez años cada uno), tres delitos continuados de abuso sexual sobre menor de 16 años (seis años cada uno).

También dos delitos continuados de agresión sexual sobre menor de 16 años con acceso carnal cometido con violencia o intimidación (15 años cada uno). Además, en concepto de responsabilidad civil le reclama 154.000 euros para las diez víctimas.

Según el escrito de acusación del fiscal, el acusado residía desde 2004 en Valdeavero, donde desde 2018 regentaba una frutería. Vivía allí junto a sus dos hijos menores de edad que tenían un grupo de amigos con quienes jugaban en la plaza de dicha localidad, cerca del establecimiento.

El acusado se aprovechaba presuntamente de la amistad de uno de sus hijos con esos chicos para tocarles los genitales, tanto en el comercio como en su casa, donde los pequeños acudían a veces. No consta que los hijos del acusado tuvieran conocimiento del comportamiento de su padre.

El frutero estuvo privado de libertad por esta causa desde el 16 de diciembre de 2020 hasta el 18 de octubre de 2021 con la prohibición de entrar y residir en Valdeavero y de aproximarse a menos de 500 metros de los menores.