Hallan el cadáver de un español con un disparo en la cabeza en República Dominicana

El cadáver de un ciudadano español ha sido encontrado dentro de su vehículo en una comunidad rural del noroeste de República Dominicana, según informaron este lunes fuentes oficiales. El fallecido fue identificado como el ciudadano español Antonio Jiménez López, de 59 años.

El cuerpo presenta un disparo en la cabeza que le produjo la muerte, y las autoridades dominicanas han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias del suceso. El cuerpo fue encontrado la tarde del domingo en la carretera La Trujillista, de la localidad de Damajagua, en el distrito municipal de El Maizal, en la provincia de Valverde.

Funcionarios del Ministerio Público de esa demarcación dijeron en un video que aún no pueden ofrecer mayores datos del caso, porque las investigaciones están en su fase inicial. Jiménez López fue identificado por lugareños como un turista español, aunque esto tampoco ha sido comprobado por las autoridades. Ante preguntas de EFE, el departamento de relaciones públicas de la Policía Nacional dominicana dijo no saber detalles sobre lo sucedido.