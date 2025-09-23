Cinco detenidos por apuñalar en agosto en Castellón a un joven al que eligieron al azar

Los detalles Todos ellos están acusados de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de pertenencia a organización criminal. Además, se les atribuyen agravantes de superioridad numérica e intencionalidad.

La Guardia Civil de Castellón ha detenido a cinco individuos relacionados con una pelea en Nules, que dejó dos jóvenes heridos, uno de ellos de gravedad por arma blanca. La agresión, aparentemente al azar y sin motivos, tuvo lugar en agosto junto a un local nocturno. Los detenidos enfrentan cargos por tentativa de asesinato y pertenencia a organización criminal. La investigación sugiere que el grupo elegía aleatoriamente a sus víctimas para causarles lesiones graves. El incidente ocurrió tras una reyerta en una discoteca. El presunto autor del apuñalamiento, de 22 años, ha sido encarcelado, y las diligencias se han entregado a los juzgados de Nules.

La Guardia Civil de Castellón ha detenido a cinco personas por su presunta implicación en una pelea ocurrida en agosto junto a un local de ocio nocturno de la localidad de Nules, que se saldó con dos jóvenes heridos, uno de ellos de gravedad por arma blanca. Una agresión que al parecer se habría iniciado al azar y sin motivos, según recoge EFE. Los detenidos están acusados de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de pertenencia a organización criminal.

En línea con la investigación, se trataría de un grupo de jóvenes que actuaba sin motivo previo, eligiendo de forma aleatoria a una víctima, a la que acorralaban con la intención de causarle lesiones de gravedad. De hecho, los primeros testimonios recogidos en el lugar indicaron que no existía una relación previa entre los implicados y que la pelea fue aparentemente fortuita.

Unos hechos que ocurrieron a la salida de una discoteca, donde se produjo una reyerta en la que uno de los jóvenes resultó herido tras recibir tres puñaladas en el tórax. Ahora, la investigación, dirigida por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana, ha permitido identificar y detener a cinco personas, a quienes se les atribuyen los delitos mencionados, con los agravantes de superioridad numérica e intencionalidad.

Además, el presunto autor materialdel apuñalamiento, un varón de 22 años, ha ingresado en prisión mientras las diligencias han sido entregadas en los juzgados de instrucción de Nules.