Ahora

Agresión con arma blanca

Cinco detenidos por apuñalar en agosto en Castellón a un joven al que eligieron al azar

Los detalles Todos ellos están acusados de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de pertenencia a organización criminal. Además, se les atribuyen agravantes de superioridad numérica e intencionalidad.

Imagen de archivo de una ambulancia en Valencia.Imagen de archivo de una ambulancia en Valencia.Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Guardia Civil de Castellón ha detenido a cinco personas por su presunta implicación en una pelea ocurrida en agosto junto a un local de ocio nocturno de la localidad de Nules, que se saldó con dos jóvenes heridos, uno de ellos de gravedad por arma blanca. Una agresión que al parecer se habría iniciado al azar y sin motivos, según recoge EFE. Los detenidos están acusados de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de pertenencia a organización criminal.

En línea con la investigación, se trataría de un grupo de jóvenes que actuaba sin motivo previo, eligiendo de forma aleatoria a una víctima, a la que acorralaban con la intención de causarle lesiones de gravedad. De hecho, los primeros testimonios recogidos en el lugar indicaron que no existía una relación previa entre los implicados y que la pelea fue aparentemente fortuita.

Unos hechos que ocurrieron a la salida de una discoteca, donde se produjo una reyerta en la que uno de los jóvenes resultó herido tras recibir tres puñaladas en el tórax. Ahora, la investigación, dirigida por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana, ha permitido identificar y detener a cinco personas, a quienes se les atribuyen los delitos mencionados, con los agravantes de superioridad numérica e intencionalidad.

Además, el presunto autor materialdel apuñalamiento, un varón de 22 años, ha ingresado en prisión mientras las diligencias han sido entregadas en los juzgados de instrucción de Nules.

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  2. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. Llega el otoño de golpe: un bajonazo térmico marcará el comienzo de esta semana
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia