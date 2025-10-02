La Fiscalía pide penas de 20 y 25 años de prisión para los amantes acusados del crimen de Dos Hermanas

El contexto Tamara y Clemente fueron detenidos en 2022 acusados de haber asesinado al marido de ella, Rafael, que apareció en un descampado con la cabeza llena de golpes y el rostro desfigurado.

La Fiscalía solicita penas de 20 y 25 años de prisión para Tamara y Clemente, acusados del asesinato de Rafael, esposo de Tamara, en Dos Hermanas, Sevilla, en noviembre de 2021. La investigación revela que la noche de la desaparición de Rafael, Tamara le envió mensajes cariñosos para evitar sospechas. A pesar de su matrimonio de ocho años y sus dos hijas, Tamara conocía el paradero de su esposo mientras agonizaba en un descampado. Según la Fiscalía, ella y su amante lo golpearon brutalmente en la cabeza, causándole la muerte días cinco después.

La investigación recogió como, en la noche que Rafael desapareció, su mujer le escribió unos mensajes muy cariñosos al móvil. "Gordooo. Cariño, que te dejo la puerta abierta solamente encajá pa que no dé con la llave por si no atinas o no sabes dónde la tienes", le dijo Tamara en un mensaje a Rafael en el que, según la Fiscalía, ella trataba de eliminar cualquier sospecha.

Ambos llevaban ocho años casados y tenían dos hijas, pero sabía dónde estaba mientras le enviaba el siguiente mensaje: "No vayas a venir mu tarde mi amor porque yo me voy a meter en la cama".

Como Tamy sabía, a esa hora su marido agonizaba en el descampado de Dos Hermanas, Sevilla, donde lo hallaron el 6 de noviembre de 2021. Según la investigación, ella y su amante lo golpearon hasta desfigurarle la cabeza: "Una herida en la cabeza de grandes dimensiones y el rostro desfigurado por los golpes". Rafael murió a los cinco días.

"Venga, no vengas tarde, cariño. Y ten cuidadito no te vayas a caer por la escalera, hijo", también le escribió. Sin embargo, dos meses después de este mensaje, la Policía la detuvo en su casa con su amante. Clemente, el otro detenido, se había mudado a los 18 días del crimen. "Rafael obstaculizaba su relación, por lo que ambos e idearon un plan con el único fin de acabar con su vida", recoge la conclusión de la Fiscalía.

Y así, una tarde noche que Rafa bebió más de la cuenta buscaron un lugar apartado sin luz ni testigos: "Mientras uno sujetaba a Rafa por los brazos, el otro le propinaba dos fuertes golpes en la cabeza con un objeto contuso". Esperaban esquivar la Justicia, pero se enfrentan a penas de 20 y 25 años de prisión.

