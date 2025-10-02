Detenido un joven por la muerte violenta de un funcionario de El Ejido (Almería) cuyo cuerpo apareció en el maletero de su coche

Los detalles Según han trasladado fuentes de la Guardia Civil, el hombre de origen marroquí ha sido arrestado tres días después del hallazgo del cadáver y permanece en los calabozos a espera de pasar a disposición judicial.

La Guardia Civil ha detenido a un joven de origen marroquí por el asesinato de Antonio Campos, un funcionario del Ayuntamiento de El Ejido, Almería. Campos fue hallado muerto, atado y golpeado, en el maletero de su coche el lunes pasado. La detención se produjo tras las investigaciones de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, que reconstruyó los hechos desde la desaparición de Campos, visto por última vez el sábado por la noche. Antonio Campos era conocido por su participación en la vida social y cultural de Berja. El Ayuntamiento de El Ejido ha expresado su pesar y condolencias por su fallecimiento.

La Guardia Civil ha confirmado este jueves que hay un detenido por el asesinato de Antonio Campos. El funcionario del Ayuntamiento de El Ejido, en Almería, que fue hallado sin vida este lunes cuyo cuerpo apareció atado y golpeado dentro del maletero de su coche. Por el momento, el joven arrestado, de origen marroquí, continua en calabozos.

En este sentido, según han trasladado fuentes de la investigación a Europa Press, la detención del sospechoso se ha producido tras las averiguaciones realizadas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, que durante los últimos días se han afanado en reconstruir los hechos desde la desaparición de la víctima de 54 años, al que se vio por última vez pasadas las 21:00 horas del sábado anterior, cuando abandonó el domicilio familiar.

La desaparición se había comunicado oficialmente a las autoridades sobre las 17:00 de este domingo, mientras que el cuerpo sin vida de este vecino de Berja fue localizado durante la madrugada del lunes en el Volkswagen Passat de color blanco que conducía y que se encontró junto a unas instalaciones hortofrutícolas. Un área que fue acordonada para que los investigadores pudieran trabajar.

Antonio Campos era ampliamente conocido por su participación en la vida social, cultural y religiosa del municipio como miembro de la Hermandad de la Virgen de Gádor, como técnico de Turismo y Cultura hace algunos años en el Consistorio virgitano y como historiador, fuertemente vinculado al Centro Virgitano de Estudios Históricos.

Algunas instituciones como el Ayuntamiento de El Ejido, municipio en el que ha aparecido el cadáver y donde desempeñaba su labor actualmente como funcionario del Consistorio, han expresado ya su "más sentido pésame" por quien prestó servicio público "siempre con responsabilidad". "Lamentamos profundamente su fallecimiento y expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados, a quienes acompañamos en este momento de dolor", han compartido en sus redes desde el Consistorio ejidense.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.