Las lluvias intensas dejan un diluvio histórico en Ibiza con carreteras cortadas y graves inundaciones

Ibiza ha colapsado este martes por las intensas lluvias. Nunca antes había llovido tanto, más de 200 litros por metro cuadrado en solo dos horas, lo que ha provocado numerosas incidencias: calles anegadas, bajos y garajes inundados, carreteras impracticables... La UME, de hecho, se ha trasladado a la isla para ayudar a los servicios de Emergencias.

Las intensas lluvias han dejado momentos angustiosos, como el que se puede ver en la imagen que acompaña esta noticia. Un conductor, con su coche completamente sumergido logra primero subirse al techo, después baja para intentar cruzar el túnel totalmente anegado a pie.

Es una de las peligrosas situaciones que se ha producido en Ibiza por las impresionantes lluvias de las últimas horas. Decenas de personas se han quedado atrapadas en coches, en ascensores o en garajes completamente inundados. Algunos vecinos bajaban, desesperados, a comprobar si el nivel del agua subía. Porque caminar en Ibiza este martes solo se podía hacerse con el agua, literalmente, por las rodillas.

Sin ir más lejos, ha habido zonas de la isla en las que el torrente de agua era tan violento que poner un pie en la calle era imposible. La ciudad ha colapsado. Se han desalojado hoteles en los que los clientes han tenido que salir en mitad del caos con sus maletas, mochilas y bolsas. El agua también ha entrado en tiendas, tampoco se han librado algunas viviendas.

El diluvio en la isla ha sido histórico: más de 200 litros por metro cuadrado, lo que le convierte en el día que más ha llovido desde que hay registros. Pese a que esta mañana sí ha habido clases, esta tarde se han cancelado. Y por precaución se ha pedido a los padres que no fueran a recoger a sus hijos hasta que la situación mejorase.

Caos en el transporte

En el puerto de Ibiza este martes ha sido difícil distinguir dónde empezaba y acababa el muelle. Un Ferry que ha llegado de Formentera se ha encontrado con una cascada de agua marrón que caía con mucha fuerza al mar cuando intentaba atracar.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, los pasajeros apenas podían bajar y cargando como podían con sus pertenencias han llegado a una isla paralizada, colapsada con desvíos y constantes demoras en el transporte por seguridad.

Las líneas de autobús con destino o salida de la ciudad de Ibiza han quedado suspendidas. Los pasos interiores de la carretera al aeropuerto, cortados. Hay quien ha decidido ir andando pero al llegar se encontraban algunos accesos cortados. Y los vuelos que no han podido aterrizar han sido desviados a aeropuertos alternativos.

Durante la jornada de este martes ha habido una constante sensación de peligro en los desplazamientos por carretera porque el agua apenas ha dejado intuir por dónde había que circular debido a una enorme balsa de color marrón.

