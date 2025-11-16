Ahora

Llevaría años sufriéndolo

La Fiscalía de Menores investiga una denuncia por acoso de un grupo de alumnos a una profesora de instituto en Bizkaia

Los detalles La maestra denunció ante la Ertzaintza que lleva años sufriendo agresiones, como el lanzamiento de huevos contra su domicilio. Sin embargo, al tratarse de jóvenes de 12 o 13 años, son inimputables, por lo que la Fiscalía de Menores lo investiga.

La Fiscalía de Menores investiga una denuncia por acoso de varios alumnos a una profesora del instituto público de la localidad vizcaína de Plentzia (Bizkaia).

Según han confirmado fuentes del Departamento vasco de Seguridad, la profesora denunció los hechos ante la Ertzaintza los hechos. Sin embargo, al tratarse de alumnos de 12 o 13 años, son inimputables, por lo que ha sido la Fiscalía de Menores la que se ha hecho cargo de la investigación.

La profesora habría sido objeto de actuaciones como el lanzamiento de huevos contra su domicilio y llevaría años sufriendo este tipo de agresiones, según informa 'El Correo'.

Según detalla el diario, los hechos que han precipitado la denuncia se produjeron el pasado 31 de octubre, durante la noche de Halloween, cuando unos 50 jóvenes de la zona -algunos a cara descubierta y otros tapados con máscaras- se concentraron frente a su vivienda, en Gorliz (Bizkaia), y comenzaron a insultarla y a lanzar huevos y limones.

Tras ello, la profesional del sector educativo se trasladó hasta una comisaría de la Ertzaintza, donde interpuso una denuncia por acoso, que finalmente ha sido trasladada a la Fiscalía de Menores.

