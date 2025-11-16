La Fiscalía de Menores investiga una denuncia por acoso de un grupo de alumnos a una profesora de instituto en Bizkaia

Los detalles La maestra denunció ante la Ertzaintza que lleva años sufriendo agresiones, como el lanzamiento de huevos contra su domicilio. Sin embargo, al tratarse de jóvenes de 12 o 13 años, son inimputables, por lo que la Fiscalía de Menores lo investiga.

La Fiscalía de Menores está investigando una denuncia por acoso a una profesora del instituto público de Plentzia, en Bizkaia. La docente presentó la denuncia ante la Ertzaintza, ya que los presuntos agresores son alumnos de 12 y 13 años, considerados inimputables. Según El Correo, la profesora ha sido víctima de acoso durante años, incluyendo el lanzamiento de huevos a su domicilio. El incidente más reciente ocurrió el 31 de octubre durante la noche de Halloween, cuando alrededor de 50 jóvenes se congregaron frente a su casa en Gorliz, insultándola y lanzando huevos y limones.

Según detalla el diario, los hechos que han precipitado la denuncia se produjeron el pasado 31 de octubre, durante la noche de Halloween, cuando unos 50 jóvenes de la zona -algunos a cara descubierta y otros tapados con máscaras- se concentraron frente a su vivienda, en Gorliz (Bizkaia), y comenzaron a insultarla y a lanzar huevos y limones.

Tras ello, la profesional del sector educativo se trasladó hasta una comisaría de la Ertzaintza, donde interpuso una denuncia por acoso, que finalmente ha sido trasladada a la Fiscalía de Menores.

