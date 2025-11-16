Ahora

Tras cinco días

Localizan a Tomás Rodríguez, el 'Rambo de Tineo', en un bar de Obona

Los detalles Efectivos de Bomberos de Asturias, con base en Tineo, y el Jefe de Zona Suroccidental han informado de su aparición al Centro de Coordinación de Emergencias a las 11:17 horas de este domingo.

Tomás Rodríguez, el 'Rambo de Tineo'.Tomás Rodríguez, el 'Rambo de Tineo'.laSexta
La Guardia Civil y los Bomberos de Asturias comenzaron el pasado martes la búsqueda de Tomás Rodríguez, conocido como Tomasín y bautizado por los medios como el 'Rambo de Tineo' en las Montañas de La Llaneza después de que en septiembre de 2011 protagonizara una huida de más de 50 días escondido en el monte tras matar a su hermano. Cinco días después, ha sido localizado ileso en un bar de la localidad asturiana de Obona.

Efectivos de Bomberos de Asturias, con base en Tineo, y el Jefe de Zona Suroccidental. Fueron los Bomberos han informado de su aparición al Centro de Coordinación de Emergencias a las 11:17 horas.

Por su parte, fue la familia de Rodríguez fue la que dio la voz de alarma preocupada por no tener noticias suyas desde finales de octubre.

Rodríguez alcanzó la popularidad en los medios en 2011, cuando protagonizó una larga huida en la zona montañosa de Tineo, en el suroccidente asturiano, que se prolongó durante más de 50 días tras matar a su hermano.

Tras ser capturado, fue juzgado y condenado a una pena de seis años de cárcel por un delito de homicidio con la eximente incompleta de legítima defensa y la atenuante de alteración psíquica. Salió de la cárcel en octubre de 2017 y regresó a la aldea de La Llaneza.

