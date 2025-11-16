Localizan a Tomás Rodríguez, el 'Rambo de Tineo', en un bar de Obona

Los detalles Efectivos de Bomberos de Asturias, con base en Tineo, y el Jefe de Zona Suroccidental han informado de su aparición al Centro de Coordinación de Emergencias a las 11:17 horas de este domingo.

La Guardia Civil y los Bomberos de Asturias iniciaron la búsqueda de Tomás Rodríguez, conocido como el 'Rambo de Tineo', tras su desaparición en octubre. Rodríguez, quien en 2011 protagonizó una huida de más de 50 días en las montañas tras matar a su hermano, fue encontrado ileso en un bar de Obona, cinco días después de iniciada la búsqueda. Fueron los Bomberos de Asturias quienes lo localizaron e informaron al Centro de Coordinación de Emergencias. La familia de Rodríguez había alertado sobre su desaparición. Tras su captura en 2011, fue condenado a seis años de prisión, saliendo en 2017.

La Guardia Civil y los Bomberos de Asturias comenzaron el pasado martes la búsqueda de Tomás Rodríguez, conocido como Tomasín y bautizado por los medios como el 'Rambo de Tineo' en las Montañas de La Llaneza después de que en septiembre de 2011 protagonizara una huida de más de 50 días escondido en el monte tras matar a su hermano. Cinco días después, ha sido localizado ileso en un bar de la localidad asturiana de Obona.

Por su parte, fue la familia de Rodríguez fue la que dio la voz de alarma preocupada por no tener noticias suyas desde finales de octubre.

Rodríguez alcanzó la popularidad en los medios en 2011, cuando protagonizó una larga huida en la zona montañosa de Tineo, en el suroccidente asturiano, que se prolongó durante más de 50 días tras matar a su hermano.

Tras ser capturado, fue juzgado y condenado a una pena de seis años de cárcel por un delito de homicidio con la eximente incompleta de legítima defensa y la atenuante de alteración psíquica. Salió de la cárcel en octubre de 2017 y regresó a la aldea de La Llaneza.

