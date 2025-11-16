Dos muertos y tres heridos tras caer un vehículo desde un puente en Benassal, Castellón

Los detalles El Consorcio Provincial de Bomberos de la provincia ha informado que el incidente tuvo lugar sobre las 22:06 horas de este sábado en la CV-166.

En la localidad valenciana de Benassal, un trágico accidente dejó dos personas fallecidas y tres heridas cuando el coche en el que viajaban cayó desde un puente a una rambla seca en la CV-166. El suceso ocurrió a las 22:06 horas del sábado, según informó el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Tres dotaciones de bomberos y una unidad de mando de los parques de Plana Alta y Alt Maestrat acudieron al lugar para rescatar a los cinco ocupantes, todos varones. El Ayuntamiento de Benassal expresó su profundo dolor por el incidente.

Dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas tras caer el coche en el que viajaban desde un puente a una rambla seca en la CV-166, a la altura de la localidad valenciana de Benassal.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha informado que el incidente tuvo lugar sobre las 22:06 horas de este sábado en la CV-166, en Benassal, cuando un vehículo cayó desde un puente por causas que no han trascendido.

Hasta la zona se movilizaron tres dotaciones de Bomberos y una unidad de mando de los parques de Plana Alta y Alt Maestrat. A su llegada, comprobaron que se trataba un turismo caído desde un puente al cauce seco de una rambla con cinco personas atrapadas en su interior, todos varones.

Por su parte, los Bomberos procedieron a los trabajos de excarcelación, siempre en coordinación con los medios sanitarios desplazados. Posteriormente, en coordinación con la Guardia civil, se colaboró en el rescate del vehículo siniestrado.

Desde el Ayuntamiento de Benassal han expresado su dolor más profundo por el trágico accidente.

