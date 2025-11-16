La Carrera Ponle Freno bate récords con más de 21.000 corredores y 285.000 euros recaudados para el Hospital Parapléjicos de Toledo

Los detalles La Carrera Ponle Freno volvió a llenar Madrid en una edición marcada por la solidaridad y la participación récord. Miles de corredores se unieron para apoyar la seguridad vial y recaudar fondos destinados al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

La Carrera Ponle Freno ha vuelto a llenar las calles de Madrid en su decimoséptima edición con sus ya clásicas distancias de 10 y 5 kilómetros. Este año la prueba ha reunido a 21.182 participantes, la cifra más alta registrada hasta ahora. Un récord que también se ha reflejado en las donaciones: se han recaudado 285.000 euros para el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

El encargado de dar el pistoletazo de salida en esta edición solidaria ha sido Matías Prats. El presentador lleva acudiendo al evento desde que nació hace ya 17 años.

La iniciativa no solo invita a practicar deporte, sino también a concienciar sobre la importancia de la seguridad vial. "Tuve un accidente hace 14 años", explica esta mujer, que agradece que exista la Carrera Ponle Freno para "hacer ruido, sensibilizar" y, sobre todo, apoyar a quienes han sufrido un accidente de tráfico.

Ya sea de manera individual o en compañía, muchos se han animado a participar. "Corremos juntos desde hace años, entrenamos juntos", comenta una familia, que anima a todo el mundo a apuntarse el año que viene. Otros, en cambio, han acudido únicamente como apoyo moral, como este grupo de amigos que ha ido porque "a nuestro colega le hace ilusión".

