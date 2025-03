Estrés, insomnio, apnea y piernas inquietas: los trastornos más frecuentes entre los españoles por no dormir ocho horas

El estilo de vida español, con cenas tardías, cierre de comercios a las diez de la noche y largas jornadas laborales nos sienta mal. Así lo determinan los expertos, que informan de que somos los que peor duermen de Europa.

Hasta cuatro millones de personas en España padecen algún trastorno, los más frecuentes son estrés, insomnio, apnea y piernas inquietas. Por lo que los médicos nos piden que nos lo tomemos más enserio y durmamos más y más seguido.

Dormir bien sigue siendo la teoría pendiente de los españoles y, a pesar de que los expertos recomiendan que los adultos necesiten aproximadamente entre ocho y nueve horas de sueño de manera continuada, lo cierto es que para muchos, es casi imposible. El 15% de los españoles tiene insomnio crónico.

Muchos duermen "lo que pueden". "Yo, de verdad, como 7 u 8 horas, pero no puedo, no puedo", relata una mujer, mientras otros afirman que descansan "fatal" y que no son capaces de dormir más de "tres horas seguidas".

"Hasta el 30% de la población adulta tiene un sueño poco reparador o la sensación de que no ha dormido bien", afirma Ana Teijeira, de la Sociedad Española del Sueño. Esto tiene consecuencias al día siguiente. "Yo me levanto 'enfadá'", manifiesta una señora, que relata cómo se levanta con dolores por dormir mal.

El ritmo de vida y el estrés hace que llevemos una vida muy ajetreada y los malos hábitos explican, en parte, esta tendencia negativa y al alza. "El ocio por las noches, que nos hace trasnochar más y el incremento del uso de pantallas de móvil y tablet en la cama, en las primeras horas de la noche, que es cuando debería iniciar el sueño" también afectan a nuestra salud, indica la experta.

Un mal vecino también hace de las suyas y afecta a la calidad del suelo, aunque no le prestamos la importancia que tiene, que es tan vital como comer o respirar.

"El sueño que no dormimos en una noche es irrecuperable, lo llamamos los especialistas la 'deuda de sueño'", explica Ana Teijeira. Una deuda que, a la larga, tiene consecuencias aún peores para nuestra salud.