Estos son los animales que están regresando a España gracias a la protección ambiental

La extinción animal es un problema mundial. Más de 48.000 especies de animales están en peligro de extinción en todo el mundo, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la mayor organización mundial dedicada a la conservación de la naturaleza, reúne a más de 1.500 entidades de 160 países. Esta lista señala que ningún grupo de animales ni continente está a salvo de la amenaza global de desaparición. Se trata del estándar científico más reconocido para evaluar el estado de conservación de las especies.

En España, los esfuerzos de conservación ambiental, la creación de espacios protegidos, los programas de cría en cautividad y las iniciativas de restauración de hábitats están dando resultados positivos. Varias especies amenazadas están recuperando sus poblaciones o están regresando a su distribución histórica tras décadas de declive, lo que constituye un ejemplo de éxito para la conservación de la biodiversidad en Europa.

Aquí repasamos algunos animales que están volviendo a España gracias a los programas e iniciativas de protección ambiental.

Animales recuperados en España

Lince ibérico: icono mundial de recuperación

El lince ibérico es el caso más emblemático de la recuperación de fauna en España y Europa. Este felino, considerado hasta hace pocas décadas el más amenazado del mundo, ha pasado de menos de 100 ejemplares a más de 2 400 individuos en 2024, con un incremento constante año tras año.

El esfuerzo de conservación ha incluido programas de cría en cautividad, reintroducción en áreas históricas, restauración de hábitats y estrategias para aumentar las poblaciones de su principal presa, el conejo europeo. Gracias a estas medidas coordinadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la UICN, la especie ha sido reclasificada de "peligro crítico" a "vulnerable", aunque en la legislación española sigue catalogada como "en peligro de extinción".

Oso pardo: recuperación en el norte

El oso pardo es otra especie que ha mostrado una recuperación significativa en las últimas décadas, especialmente en la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. Los esfuerzos de protección legal, la recuperación de hábitats y la coexistencia con actividades humanas han estabilizado sus poblaciones tras el grave declive sufrido a mediados del siglo XX.

Organizaciones como la Fundación Oso Pardo, junto con administraciones y reservas naturales, han jugado un papel clave en la conservación de este gran mamífero.

Lobo ibérico: expansión y controversias

El lobo ibérico ha visto una tendencia general de expansión de sus poblaciones, especialmente en el noroeste de la península ibérica, gracias a la protección legal y al respeto de sus hábitats. Sin embargo, decisiones recientes del Parlamento español están generando polémica, ya que se ha aprobado modificar el estatus de protección del lobo en algunas zonas, permitiendo actividades cinegéticas controladas.

Castor euroasiático: retorno a ríos ibéricos

El castor euroasiático, extirpado en España en el siglo XVII, ha regresado de manera espontánea desde mediados de los 2000 tras reintroducciones no oficiales y cambios en las actitudes de conservación. Actualmente se le encuentra en ríos del Ebro, Duero, Arga y otros afluentes del norte peninsular, lo que demuestra la capacidad de recuperación de los ecosistemas acuáticos cuando se reduce la persecución humana.

Bisonte europeo: reintroducción en reservas

El bisonte europeo, desaparecido en España hace siglos, ha sido reintroducido en el norte peninsular, especialmente en la Reserva del Bisonte Europeo (Montaña Palentina), donde nacen y se crían ejemplares que contribuyen a la restauración de paisajes naturales. Esta reserva, gestionada con apoyo de proyectos internacionales, muestra cómo la colaboración entre gobiernos y programas de conservación puede devolver al bisonte a su territorio histórico.

Buitre negro: recuperación de colonias

El buitre negro ha experimentado una recuperación destacada en España tras décadas de protección contra el envenenamiento y la caza, así como gracias a proyectos de reintroducción en zonas como las Tierras Altas Ibéricas. La presencia renovada de esta rapaz, esencial para los ecosistemas como carroñera, representa un éxito más en la restauración de funciones ecológicas naturales.

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