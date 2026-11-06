El Hierro, en emergencia social por la crisis migratoria: en noviembre ya se han interceptado 35 cayucos

Imagen de archivo de la llegada de un cayuco a La Restringa, en El Hierro.

Los detalles Canarias ha afrontado esta semana la llegada de más de 3.000 migrantes esta semana con al menos siete personas fallecidas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido de que la situación de la isla de El Hierro es "dramática".

La llegada irregular de migrantes a España desde el lunes 2 de noviembre ha superado los 3.000, con al menos siete fallecidos. La situación es crítica en El Hierro, donde el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la califica de "dramática" debido al desbordamiento del CATE y el muelle de La Restinga. Clavijo planea hablar con el presidente Pedro Sánchez para abordar la crisis migratoria y solicitar la declaración de emergencia en la isla. En lo que va del año, España ha registrado un aumento del 8,9% en las llegadas irregulares, mientras que en Canarias han disminuido un 5,5%.

La llegada irregular de migrantes a España desde el lunes 2 de noviembre ha superado los 3.000 y ha dejado al menos siete personas fallecidas, según un recuento elaborado por Europa Press. En total, a las islas habrían llegado 28 embarcaciones y 13 de ellas, a El Hierro.

La tragedia se concentró principalmente en la madrugada del lunes cerca de Lanzarote, donde Salvamento Marítimo asistió a dos pateras con 191 personas a bordo. En una de ellas se hallaron dos cadáveres y cinco personas fueron arrojadas al mar durante la travesía, según el testimonio de los llegados.

A lo largo de esa misma jornada se interceptaron varias embarcaciones en Lanzarote y El Hierro, con más de 350 personas en las embarcaciones que arribaron al archipiélago canario. Un total de 11 de estos migrantes requirieron de atención sanitaria.

El flujo migratorio se intensificó el martes con la asistencia a 763 personas en siete embarcaciones en aguas de El Hierro y Tenerife, además del rescate de 15 personas al sureste de Formentera, en Baleares.

Mientras, el miércoles Salvamento Marítimo acompañó hasta La Restinga, en la isla de El Hierro, a un total de siete cayucos con hasta 512 migrantes a bordo. En las embarcaciones viajaban 11, 127, 115, 26, 112, 68 y 53 migrantes, que fueron localizados navegando al sur y suroeste de la isla canaria.

El jueves arribaron también a El Hierro un total de 743 migrantes a bordo de siete embarcaciones irregulares. En concreto, las salvamares Navia y Diphda localizaron y acompañaron hasta La Restinga a tres cayucos con 99, 194 y 207 personas. Por su parte, a Arguineguín, en Gran Canaria, se trasladaron 73 y 39 personas de dos embarcaciones. También se detectaron avisos en La Gomera, donde la Salvamar Mízar rescató un cayuco con 80 personas, así como en Lanzarote, donde rescató a una embarcación con 51 personas migrantes a bordo.

Por último, durante la madrugada de este viernes han arribado a El Hierro tres cayucos con más de 340 personas migrantes a bordo. Además, a primera hora Salvamento Marítimo ha rescatado un cayuco con 61 inmigrantes cuando navegaban a unas 60 millas náuticas de Arrecife (Lanzarote).

En este contexto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se encuentra este viernes en Dakar (Senegal), donde se ha reunido con el ministro de las Fuerzas Armadas senegalés, Yankhoba Diémé, así como con su homólogo senegalés, Mouhamadou Bamba Cissé.

Clavijo y Sánchez tratan de abordar la "dramática" situación de El Hierro

Ante esta situación, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este viernes que la situación de la isla de El Hierro es "dramática" con el repunte migratorio que padece la isla. Además, ha avanzado que durante la tarde mantendrá una conversación telefónica con el presidente Pedro Sánchez para abordar la crisis migratoria.

Con datos como que noviembre llegaron 35 cayucos a la isla, Clavijo en declaraciones a los medios, ha insistido que la situación en la isla se ha complicado "de sobremanera". "Es triste. Me duele tener que decir que no será por no haberlo advertido", añadió. "No será por que no lo advertimos, no será por que no pedimos las reuniones, y las dotaciones. La situación ahora mismo en la isla de El Hierro es dramática, con un CATE desbordado, y el muelle de La Restinga absolutamente desbordado de migrantes y sin capacidad de reacción", ha añadido.

Ante esta situación, y con el objetivo de poder abordarla, Clavijo y Sánchez mantendrán una conversación telefónica en la tarde de este viernes. "Espero que tras la conversación que pueda mantener esta tarde con el presidente se declare la emergencia en la isla", ha dicho. El presidente canario ha insistido, además, en la necesidad de derivar a gran parte de los migrantes para alivar a presión asistencial que sufre El Hierro.

Un 8,9% más de llegadas

La llegada de migrantes de forma irregular a España ha experimentado un cambio de tendencia en lo que va de año, al contabilizar 32.942 entradas acumuladas entre el 1 de enero y el 31 de octubre, lo que supone un incremento del 8,9% respecto al mismo periodo de 2025 y supera ya el registro del ejercicio anterior a estas alturas del año. Todo esto, sin contar con los extranjeros que llegaron a Ceuta los días 30 y 31 de julio.

En el caso de Canarias, el informe de Interior revela una caída del 5,5% en las llegadas irregulares de migrantes, con 13.327 personas que han arribado a bordo de 160 embarcaciones, 772 menos que en los mismos meses de 2025 (con 14.099 a bordo de 231 pateras). Si bien, en la última quincena han entrado de manera irregular 4.357 personas al archipiélago canario.

El presidente de Canarias ha confiado en que la conversación con Sánchez sea un "punto de inflexión" ya que, ha recordado, "quedan muchos meses" por delante: "La situación no solo ya es dramática, sino que previsiblemente en los próximos meses podrá volverse más dura aún", ha añadido.

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