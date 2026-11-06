El fiscal pide 52 años de cárcel para Jordi Magentí, acusado del doble crimen de Susqueda

Los detalles Se acusa a Magentí de dos delitos de asesinato, por los que se piden 25 años por cada uno, con la agravante de reincidencia, ya que en 1997 había matado a su mujer de cuatro tiros.

El fiscal solicita 52 años de cárcel para Jordi Magentí Gamell, acusado del doble crimen de Paula Mas y Marc Hernández en el pantano de Susqueda en 2017. La acusación, liderada por el fiscal Jerónimo Gómez, se basa en miles de folios de investigación y casi nueve años de instrucción. Magentí enfrenta cargos por dos asesinatos con agravante de reincidencia, ya que en 1997 mató a su esposa, y por tenencia ilícita de armas. Además, se pide una década de libertad vigilada tras cumplir la condena. El crimen, cometido con una pistola semiautomática, incluyó la destrucción de pruebas al hundir el coche y los cuerpos. Magentí, diagnosticado con trastornos mentales, fue detenido en 2018 y liberado provisionalmente ese mismo año.

El fiscal pide 52 años de cárcel para Jordi Magentí Gamell, el vecino de Anglès (Girona) acusado de ser el autor del doble crimen de Paula Mas, de 21 años, y de Marc Hernández, de 23, en el pantano de Susqueda (Girona) el 24 de agosto de 2017.

El fiscal Jerónimo Gómez, que recoge miles de folios y casi nueve años de instrucción bajo la batuta del fiscal Víctor Pillado, acusa a Magentí de dos delitos de asesinato, por los que pide 25 años por cada uno, con la agravante de reincidencia, -porque en 1997 había matado a su mujer de cuatro tiros-, y de un delito de tenencia ilícita de armas, por lo que pide otros dos años.

Además, el Ministerio Público pide que, una vez cumplida la condena, el acusado permanezca diez años en libertad vigilada. Por lo que respecta a la responsabilidad civil, el Fiscal se adhiere a la estimación que haga la acusación particular en representación de las familias de las dos víctimas.

Cronología del doble crimen

Según el escrito de la Fiscalía, la mañana del 24 de agosto de 2017, el acusado fue en su Land Rover Defender hasta el pantano de Susqueda. "Sobre las 09:36 horas, lo estacionó en la pista y bajó a la orilla del pantano, lugar donde coincidiría con la llegada de Paula y Marc y el inicio de sus preparativos para ir al agua en kayak", señala el Fiscal.

Sin que pueda acreditarse qué detonante pudo provocar que aflorase su ira desmedida, se dirigió contra Paula Mas y Marc Hernández esgrimiendo una pistola semiautomática, y, con la intención de acabar con sus vidas, les disparó a una distancia de entre uno y tres metros, sabiendo que les mataría.

En el caso de Hernández, disparó al joven al menos en cuatro ocasiones en la zona toracoabdominal izquierda provocando su muerte y, posteriormente, como declararon los testigos en instrucción, se oyó un grito de Mas y la disparó a la cabeza, causando su muerte inmediata.

Magentí actuó, detalla el escrito, aprovechando que las víctimas no tenían ningún medio para repeler el ataque, ya que lo único que pudo hacer Marc Hernández en el último momento fue “poner su mano izquierda como inútil y mero gesto de repeler los disparos, uno de los cuales le atravesó la mano”.

La destrucción de pruebas

Tras matarles y con la finalidad de retrasar su descubrimiento y destruir pruebas que lo incriminasen, hundió el Opel Zafira de Mas en el que habían llegado al pantano.

Además, en otro lugar diferente, sumergió los cuerpos de ambos –lastrados con piedras- y también intentó hundir en un tercer punto el kayak de la pareja. Todo ello, recoge el escrito de acusación, “conllevó la destrucción de numerosos indicios, la necesidad de una incansable y prolongada actividad de búsqueda de pruebas que ha requerido de años de investigación hasta poderse llegar a juicio, quedando así justificada tal demora”.

Magentí fue detenido el 26 de febrero de 2018, entró en prisión preventiva el 1 de marzo y el 28 de diciembre de ese mismo año la sección cuarta de la Audiencia de Girona decretó su libertad provisional.

En el momento de cometer los hechos, el acusado estaba diagnosticado de “un trastorno mixto depresivo y trastorno específico de personalidad con características mixtas de personalidad, sin que ello afectara a su capacidad en el momento que decidió matar a Paula y a Marc”, recoge el escrito.

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