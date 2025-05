"Esto no puede volver a repetirse": la AUGC lanza un mensaje al Gobierno tras la detención del último de Barbate

La detención del cuarto tripulante de la narcolancha que mató a dos agentes de la Guardia Civil en Barbate y dejó heridos a otros cuatro ha generado reacciones inmediatas. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) expresó satisfacción por la detención, pero exigió al Gobierno declarar el campo de Gibraltar como zona de especial singularidad. El portavoz de AUGC, Pedro Carmona, pidió recuperar unidades en esta área clave contra el narcotráfico. Los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 2024, cuando una narcolancha embistió una zodiac del GEAS. Las detenciones comenzaron en septiembre de 2024, con el arresto del piloto y continuaron en noviembre con otros dos tripulantes. AUGC ha recurrido la decisión de no reabrir la causa por la muerte de los agentes.

Después de que este domingo que conociera que la Guardia Civil ha detenido al cuarto y último de los tripulantes de la narcolancha que mató a dos agentes de la Guardia Civil en Barbate y que, además, hirió a otros cuatro miembros policiales más el 4 de febrero de 2024, las reacciones no se han hecho esperar.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) no han dudado en lanzar un mensaje claro: "Esto no se puede volver a repetir". Su portavoz, Pedro Carmona, en un vídeo remitido a laSexta, ha reconocido que se sienten satisfechos con la detención, pero no ha dudado en dirigirse directamente al Gobierno, al que exige que "declare el campo de Gibraltar como zona de especial singularidad".

Además, el portavoz de AUGC, asociación personada como acusación en la causa judicial, reclama que se vuelven a "recuperar unidades" en una zona clave en la lucha contra el narcotráfico. "Queremos que se depuren responsabilidades operativas", ha aseverado.

Los hechos ocurrieron en la noche del 9 de febrero de 2024, cuando una narcolancha embistió de forma violenta una zodiac del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil durante una operación en el puerto de Barbate. El impacto causó la muerte de dos agentes y provocó lesiones a otros cuatro, en uno de los episodios más graves relacionados con el narcotráfico en aguas gaditanas en los últimos años.

Detenciones en 2024

Las primeras detenciones se produjeron el 19 de septiembre de 2024, cuando la Guardia Civil arrestó al presunto piloto de la narcolancha, Karim El Baqqali, de 32 años y de nacionalidad marroquí. Tras entregarse voluntariamente, El Baqqali confesó haber pilotado la embarcación la noche del 9 de febrero y calificó el arrollamiento de "accidente".

El juez decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, y le imputó dos delitos de asesinato, cuatro de asesinato en grado de tentativa, seis de atentado, uno de contrabando y otro de pertenencia a organización criminal.

Posteriormente, el 8 de noviembre, otros dos tripulantes fueron arrestados y también ingresaron en prisión provisional sin fianza. A ambos, también de nacionalidad marroquí, se les atribuyen los mismos delitos que al piloto, según informó entonces el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

El pasado mes de febrero AUGC presentó un recurso contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Barbate de no reabrir la causa por la muerte de los dos agentes.