Independizarse, además de una decisión personal, es una cuestión económica. Hay que echar cuentas y ver si los ingresos llegan para afrontar los gastos que una vivienda supone. En el caso de Madrid, ¿cuál es el alquiler mínimo de un piso en Idealista? La respuesta es 400 euros por un apartamento de 20 metros cuadrados en el que no hay espacio ni para tener habitación.

A los criterios económicos se suman otros: as ofertas no son para todos los públicos. Ya en el primer resultado de Idealista se puede leer en el anuncio que es "solo para una chica y no fumadora". Este "miniestudio" está situado en la calle de Müller, en el barrio de Valdeacederas de Madrid. Un apartamento de 20 metros cuadrados por 400 euros, en el que las exigencias son bastante estrictas: a las ya mencionadas hay que añadir que no admiten mascotas y tampoco parejas.

Este estudio, amueblado con una cama individual, mesa de estudio, estantería, armario y una pequeña cocina, se presenta como "ideal para estudiantes", pero solo si son chicas. En las fotos se puede ver un balcón que parece ser ideal para pedir socorro ante unos caseros que están pendientes si entra o no una pareja en casa.

Otras opciones de pisos por 400 euros

Con las mismas características, 400 euros por 20 metros cuadrados, también se alquila un bajo interior y sin ascensor en el paseo de las Delicias, en Madrid. Un minúsculo piso con una habitación equipada con cama, cómoda y armario. Además, tiene una pequeña cocina amueblada y un baño.

Los propietarios de este inmueble dejan claro en el anuncio que solo se alquila a personas que tengan trabajo. En este caso, sí que admiten mascotas, aunque en el caso de perros o gatos no sabemos qué tal soportarían vivir en tan poco espacio.

Esta vez, sin amueblar

Estos no son los únicos inmuebles de estas características que podemos encontrar en Madrid, dentro de la M30 y por 400 euros. Por el mismo precio, más pequeño aún, tenemos un piso de 18 metros cuadrados. Hablamos de un estudio en la calle Canarias, en Palos de la Monguer, otro barrio de la capital española.

En este caso el habitáculo está sin amueblar, pero cuenta con cocina equipada con vitrocerámica, campana, frigorífico y lavadora. Todo un lujo. Además, en las imágenes se puede ver que está reformado con paredes lisas y suelos de tarima.

El piso más barato para comprar en la capital

No todos los que quieren vivir en Madrid pretenden alquilar un piso, en algunos casos desean compartir con otros un inmueble más grande y los hay que están buscando opciones de compra. En el caso de que la persona se plantee adquirir la propiedad, las opciones más baratas de Idealista son igualmente poco asumibles por el común de los mortales si tenemos en cuenta las condiciones en las que están los inmuebles. Lo más barato que se encuentra en la famosa aplicación vale 54.000 euros y es un piso de 30 metros cuadrados. También encontramos otra ‘oferta’ en la que piden 58.000 euros por uno de 33 metros cuadrados.

En el primer caso, una vivienda en la calle Bustillo del Oro, en el anuncio lo comercializan como una "oportunidad de inversión" más que para entrar a vivir, ya que necesita una reforma integral. En el segundo sucede lo mismo. El anuncio, bajo el título "Estudio en venta en calle de la Alfalfa", al entrar en detalle en la descripción se puede comprobar que "actualmente está como parte de un bar" y que lo que realmente propone el propietario es vender un local para reformar: "Un inmueble que cuenta con muchas posibilidades, reformándolo con gusto tienes un bonito estudio". Lo dicho, ofertas no para todos los públicos ni bolsillos.