Una curiosa técnica para hacerse a la idea de algunas situaciones que se viven en Madrid es abrir la web del portal inmobiliario Idealista. Algunos anuncios ofrecen viviendas de unas condiciones tan lamentables que parece que el término habitable tenga otro significado en la capital de España.

La vivienda que ha despertado el interés de los tuiteros en esta ocasión se encuentra en el céntrico barrio de Chamberí. En el anuncio no se revela la dirección exacta pero sí que está situada en la zona de Nuevos Ministerios y Ríos Rosas. Este piso interior, a la venta por 239.000 euros, cuenta con 42 metros cuadrados. Pero no es su espacio lo que ha llamado la atención, es la siguiente distribución lo que más reacciones ha generado: dos habitaciones que a su vez son baño y otra estancia que hace las veces de salón, comedor y cocina.

Esta peculiar distribución, junto con las fotos del inmueble, pueden dar qué pensar sobre el uso que ha podido tener la vivienda. Sobre todo la extraña combinación de baño-habitación en la que solo una cortina separa el váter de la cama. Además de la extrañeza de, que para ser un inmueble con tan pocos metros, tenga una habitación con ducha y otra con bañera hidromasaje.

Asimismo, si seguimos viendo las fotos, vemos una decoración agradable, pero peculiar para una vivienda: por ejemplo, la mesa del salón es demasiado pequeña como para poder comer en ella y los sofás son más propios de una sala de espera que de un salón.

Reacciones en las redes sociales

El perfil de Twitter del 'elzulista' no ha tardado en hacerse eco de este "chollo para inversores". Desde la cuenta invitan a los usuarios que "sueñen con ser un casero zulero" a no dejar pasar esta oferta. Además, entre las ventajas del inmueble destacan que, en el caso de no alquilarlo, "podrás dormir con los pies en remojo".

Buenas noches zulistas! Hoy os traemos zulo para inversores en Madrid. Si sueñas con ser casero zulero no puedes dejar pasar esta oportunidad! Por solo 239.000€ tendrás el zulo ideal para cualquier zulista de pro y si te lo quedas podrás dormir con los pies a remojo. Un chollo! pic.twitter.com/ogXi18ZXOT — elzulista 🏳️‍⚧️🟫⬛️🏳️‍🌈 (@elzulista) September 21, 2021

Algunos de los comentarios de los usuarios lo recomiendan con ironía para enfermedades gastrointestinales o para aquellos que tengan que ir muchas veces al aseo durante la noche. Una desagradable situación que podemos imaginar con esta distribución sin puerta, que hace que la taza del váter esté a pocos metros de la cama.

Ideal para pasar una gastronteritis o enfermedad estomacal 👌 — Laura Álvarez (@laj_89) September 22, 2021

Otras reacciones en la red social plantean una realidad más cruda: "Estos suelen venderse bien para ‘casa de citas’. Se alquilan a buen precio después". Una reflexión que, en el país que está a la cabeza de la prostitución de Europa según la ONU, más que extrañar parece dar una lamentable explicación a muchos detalles del anuncio.