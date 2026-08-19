Los espectáculos de drones ganan terreno a los fuegos artificiales ante el elevado riesgo de incendios

Los detalles Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Aragón son algunas comunidades que recientemente han optado por estos espectáculos. Desde la Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) defienden que "la pirotecnia no es la causa de los incendios forestales".

Con el aumento de las temperaturas y el riesgo de incendios forestales, varias comunidades autónomas han comenzado a prohibir los tradicionales fuegos artificiales, sustituyéndolos por espectáculos de drones. Esta medida ha generado preocupación en el sector de la pirotecnia, que considera que se está destruyendo una tradición cultural. Según Nicolás Magán, de la Asociación Española de la Pirotecnia, estas restricciones son muy severas y afectan gravemente al negocio, especialmente en verano. Antequera es uno de los municipios que ha adoptado esta medida, y cada vez más ayuntamientos muestran interés en los drones, que son una alternativa más inclusiva y segura.

Con las temperaturas de calor extremo, el riesgo de incendios es altísimo. Y esa es una de las razones para que un espectáculo de drones sustituyan los tradicionales fuegos artificiales.

Los fuegos artificiales siempre han sido los protagonistas de nuestras fiestas, pero ya son varias comunidades autónomas que están prohibiendo estos espectáculos.

"Están destruyendo un sector que es tradicional, cultural y que aporta a la sociedad", asegura Nicolás Magán, director gerente de la Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO).

¿El motivo? El elevado riesgo de incendios forestales. Aunque, según Nicolás Magán, "la pirotecnia no es la causa de los incendios forestales".

Antequera ha sido el último municipio en tomar esta medida. "Llegó una carta de la delegación del Gobierno de la Junta instando a que no se realizaran fuegos artificiales", cuenta Manuel Jesús Barón, alcalde de Antequera.

Desde la Asociación Española de Pirotecnia aseguran que son unas medidas "muy restrictivas". Las fiestas del verano, dicen desde AEPIRO, son el 80% de su negocio, y empiezan a sentirse asfixiados. De hecho, Magán comenta que han tenido muchísimas cancelaciones en Andalucía, caso parecido en Extremadura, Castilla y León y Aragón.

Y como sustituto a los fuegos artificiales en Antequera, tal y como comenta Elena Melero, teniente de alcalde de Antequera: "Se ha llevado a la determinación de cambiar el espectáculo de fuegos artificiales por un espectáculo de drones".

Antequera no es el único interesado. "Los Ayuntamientos nos contactan, ya se empiezan a interesar en preguntar en cuanto a precios, cómo funciona un espectáculo de drones", cuenta David Ramos, responsable de España y Portugal de INK7LAB

La exhibición con drones empieza a ser un competidor real para los fuegos artificiales ya que, según Ramos, son "un espectáculo adaptado a todos y a todo. Para la gente que a día de hoy los fuegos artificiales no los puede disfrutar por el ruido, gente con autismo, los animales de compañía".

Lo dicen ellos, los drones han llegado para quedarse.

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