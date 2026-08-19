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Sustos en festejos taurinos

El susto del toro 'okupa' de Murchante: así se cuela en una casa en pleno encierro en Navarra

Momentos de tensión e incertidumbre los que vivieron los vecinos de Murchante cuando un toro que participaba en los encierros de la localidad decidió meterse en una casa. Finalmente el astado salió de la vivienda sin mayores incidentes.

Momentos de tensión e incertidumbre los que vivieron los vecinos de Murchante cuando un toro que participaba en los encierros de la localidad decidió meterse en una casa. Finalmente el astado salió de la vivienda sin mayores incidentes.

En Murchante, Navarra, un toro daba el susto durante los encierros de la localidad al convertirse en un improvisado 'okupa' e irrumpir en el interior de una vivienda situada en el recorrido.

Así lo grababan las cámaras de los vecinos que registraban los segundos de tensión e incertidumbre mientras el astado permanecía en el interior de la vivienda, hasta que finalmente los mozos consiguieron que volviera a la calle.

"Refleja muy bien el problema del acceso a la vivienda en España, es un gran símil", ironiza en el vídeo sobre estas líneas Marina Valdés.

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