Un error urbanístico obliga a derribar las casas de seis vecinos de Barreiros (Lugo): "Vamos a luchar hasta donde haga falta"

Estos vecinos construyeron sus casas hace unos 20 años de manera totalmente legal. Pero, tiempo después, la justicia determino que el terreno estaba mal parcelado lo que provocó que esas licencias quedaran anuladas. Ahora les obligan a demoler sus casas.

Seis familias de Barreiros, en Lugo, están viviendo una terrible situación. Sobre sus hogares, en los que llevan viviendo 20 años, pesa una orden de derribo debido a que la justicia considera que su construcción fue ilegal.

Como explica Marina Valdés, los chalés fueron construidos con una licencia concedida por el propio ayuntamiento del municipio. "El problema es que, después, la justicia determinó que la finca se había dividido ilegalmente y, al ser ilegal la segregación, también quedaron anuladas las licencias de las casas", expone la presentadora de Más Vale Tarde. Así, hay una sentencia firme que obliga a derribar sus casas y, además, no se contempla indemnizarles por ese error urbanístico.

El programa conecta con César, uno de los afectados. Este explica que la construcción de sus casas se hizo de "manera legal" a través de unas licencias "que ya estaban". Posteriormente, se produjeron una serie de cambios en la normativa lo que hizo que se revisaran las licencias, lo que ha provocado la situación en las que se encuentran actualmente.

"No sé qué castigo hemos hecho en el mundo"

César indica que la solución que les han dado, tanto abogados como la Xunta de Galicia, "es un plan general de ordenación urbana para el municipio". "Algo que el Concello lleva intentando reclamar durante 20 años", añade.

Desde el concello han afirmado que ellos van a acatar lo que dicten los juzgados que, en este momento, quieren demoler las casas. César es muy claro y expone que los vecinos van a "luchar hasta donde haga falta". Este expone que están dispuestos hasta a hacer una huelga de hambre. "Cualquier administración nos está fallando", indica, "si no encuentran solución se la haremos buscar".

Entre los vecinos hay personas mayores entre las que se encuentra una mujer de 96 años. "Todos los que están aquí son gente jubilada", indica, "estamos los hijos para defender esto". César, además, se queja de que la concejala de Asuntos Sociales no les ha visitado para ver qué necesitan. "No sé qué castigo hemos hecho en el mundo", se lamenta, "de aquí no se ocupa nadie".

Juan Manuel Medina indica que esta no es una situación "atípica". "Pero lo que también es verdad es que la ley contempla la protección al tercero de buena fe", añade. Así, como indica el abogado, se les debería dar una protección.

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