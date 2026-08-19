China adelanta a EEUU en la fabricación de robots humanoides multiplicando por siete su valor en bolsa

Los detalles Los robots humanoides de la empresa china Unitree Robotics pueden cocinar, moverse como bailarines o dar patadas giratorias como un karateka. Al igual que con los coches eléctricos, China lidera la fabricación de estos robots frente a Estados Unidos.

El robot G1, diseñado para realizar tareas humanas como cocinar o abrir una Coca-Cola, ha sido bien recibido por inversores. Francesco Ferro, CEO de Pal Robotics, destaca que esta estrategia de liderazgo en robótica comenzó hace más de seis años. La empresa china Unitree lidera en robots humanoides, superando a Tesla, con el 97% de las ventas mundiales de humanoides el año pasado. El G1 cuesta 13.500 dólares y puede manipular objetos con tres dedos. El Unitree H2, de 70 kilos y 1,8 metros, cuesta casi 30.000 dólares y puede conversar. Optimus, un humanoide estadounidense, cuesta entre 20.000 y 30.000 dólares. Elon Musk afirma que estos robots podrían estar en nuestros hogares en unos años. La pregunta ya no es si llegarán, sino quién lo hará primero.

Es el caso de G1, un robot diseñado para actuar como un humano: cocinar, moverse o incluso abrir una Coca-Cola y los inversores lo han recibido con los brazos abiertos. "Estamos viendo los efectos de una estrategia que ya empezó hace más de seis años de intentar liderar el mundo de la robótica", argumenta Francesco Ferro, CEO y cofundador de Pal Robotics.

La empresa china Unitree confirma el liderazgo chino en los robots humanoides, superando a la Tesla de Elon Musk. Un ejemplo, el 97% de las ventas mundiales de humanoides el año pasado vinieron de proveedores chinos. El 3% restante procedían de Estados Unidos y Europa.

¿Qué hacen los robots que hoy están a la venta? G1 es uno de los más populares, cuesta 13.500 dólares y con solo tres dedos puede manipular cualquier objeto como uno de nosotros. O el Unitree H2, que pesa 70 kilos y mide 1,8 metros. Con un coste de casi 30.000 dólares, es capaz de mantener una conversación y moverse con agilidad.

De los norteamericanos destaca Optimus, uno de sus humanoides, cuyo precio oscila entre los 20.000 y 30.000 dólares. Como afirma el empresario Elon Musk es algo espectacular, que cualquiera podría tener: "Puedes tener tu propio R2D2 o C3PO".

Robots que podrían llegar a nuestras casas en apenas unos años. "A nivel de casas estamos hablando de unos años. Que sean dos, tres o cinco no puedo decir, no soy mago", puntualiza Ferro.

Quizá falten cinco años o menos. Ahora la pregunta ya no es si llegarán, sino quién lo hará primero.

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