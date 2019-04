España y el riesgo de ser el primer país europeo en consumo de pescado: ¿cumplimos con los límites de mercurio establecidos?

España sigue siendo el primer país de Europa en consumo de pescado. La mayor parte de alertas por mercurio en la alimentación surgen de este producto. El mercurio proviene, en parte, de fuentes naturales, pero sobre todo de la industria. Solo en 2017 se detectaron 140 avisos en la Unión Europea por exceso de mercurio en el pescado. Hasta 88 de ellas proceden de capturas españolas.

"Dentro de un lote en el que puede haber muchas piezas, partes y tamaños, pueden darse resultados diferentes a los que se puedan dar en su origen", explica Juana Parada, directora de la organización Palangreros Guardeses. Al menos 79 de esas alertas provenían de Italia, que retiró del mercado y destruyó 50 lotes de pescado español; casi uno por semana, con pérdidas importantes para nuestra industria pesquera.

"Económicamente son pérdidas millonarias, pero destruir comida es la peor de las consecuencias", añade Parada. El Ministerio de Sanidad asegura que nuestro pescado cumple con los límites establecidos y cuestiona los análisis realizados en el país transalpino. Sanidad establece controles aleatorios para cada uno de los lotes que se capturan. España sólo detectó un caso en todo el año pasado, aunque los ecologistas denuncian que estos análisis aleatorios no son suficientes.

"La legislación no es suficiente para asegurar que este mercurio al que estamos expuestos no va a ser un grave problema para nuestra salud. Por tanto es necesario que la legislación sea más exigente", critica Jesús Pérez, miembro de la Comisión de Residuos de Ecologistas en Acción. Las especies de gran tamaño son las que más contienen. El problema es que el mercurio no desaparece, sino que se acumula, aunque los expertos llaman a la calma.

"Si lo consumimos una o dos veces no pasa nada. Para mujeres embarazadas y niños menores de tres años se recomienda que no consuman ese tipo de pescados, como pez espada o atún", detalla Roberto Ortuño, director de Servicios de la Asociación para la Investigación Agroalimentaria. España es el líder pesquero en Europa con el 20% de las capturas comunitarias.