España se quema y nadie hace nada: el pacto de Estado más nombrado y que nunca llega

Los detalles Los incendios llevan años arrasando España, cada día con más fuerza, más gravedad y luchar contra ellos en común cada día es más urgente.

Desde 1979, España ha enfrentado incendios devastadores, como el más mortífero en Lloret de Mar, el más extenso en 2025 en Ourense y León, y el más agresivo en 2019 en Gran Canaria. A pesar de la gravedad creciente, un pacto de Estado para combatir estos desastres sigue sin materializarse. Tanto el Gobierno como la oposición reconocen su necesidad, pero no logran un acuerdo. En 2025, Pedro Sánchez anunció un pacto sobre emergencia climática, pero el PP presentó su propio plan, manteniendo la falta de consenso. Mientras tanto, los incendios continúan arrasando el país, evidenciando la urgencia de una solución conjunta.

En 1979 murieron 21 personas en Lloret de Mar (Girona) en el que es el incendio forestal más mortífero de nuestro historia. En 2025 se produjo el más extenso con 45.000 hectáreas arrasadas en Ourense y León. En 2019 tuvo lugar en Valleseco (Gran Canaria) el fuego más agresivo, se tardó 40 días en extinguirlo. Las llamas se han cebado, además, con parajes protegidos como Doñana en 2017, la Sierra de la Culebra en Zamora en 2022 o Las Médulas en León en 2025.

Mientras, ahora mismo las llamas han arrasado ya más de 32.000 hectáreas en La Mierla, Guadalajara. Ante esta situación, tanto el Gobierno como la oposición coinciden en que es necesario un pacto de Estado.

Pero pese a estar de acuerdo en su necesidad, no parecen ponerse de acuerdo para alcanzarlo. Los incendios llevan años arrasando España, cada día con más fuerza, más gravedad y luchar contra ellos en común cada día es más urgente. Cada año la situación es más grave mientras el pacto de Estado más nombrado nunca llega.

laSexta Clave se ha remontado a cuando el 'popular' Mariano Rajoy era presidente del Gobierno. Pedro Sánchez estaba en la oposición, Alberto Núñez Feijóo era presidente de Galicia y ya hablaba de la necesidad de llegar a un gran pacto "para buscar un acuerdo de país sobre la política forestal". Ese 2017 ardieron en Galicia 50.000 hectáreas en tres días y el actual líder del PP recurrió por primera vez al comodín del gran pacto.

Ya en 2022, hasta 20.000 hectáreas quedaron calcinadas por el fuego en Castellón. Sánchez ya era presidente del Gobierno, visitó la zona y, allí, habló de la necesidad de llegar a un acuerdo.

"Me gustaría pedir a todos los grupos parlamentarios que abandonemos cualquier tipo de lucha partidista y apoyemos lo que es de sentido común para hacer frente a un enemigo común, que es, en este caso, los incendios", dijo Sánchez ese año.

Sin —todavía— ese pacto, nos plantamos en 2025 con incendios brutales por todo el país. En ese momento Sánchez anunció el "gran pacto de Estado" que va más allá de los incendios sobre emergencia climática.

¿La respuesta del PP? "Este Gobierno no tiene credibilidad para hacer pactos de Estado". Así lo despachó Feijóo, remarcando que el del Gobierno no y presentando su propio plan: "Presentamos, pues, este plan que mandaremos a las Cortes inmediatamente".

El Consejo de Ministro presenta el plan por el cambio climático y el PP el suyo: iniciativa del PSOE en el Congreso y del PP en el Senado. De esta forma, las partes siguen sin sentarse a dialogar y sin haber un acuerdo común. Y así llegamos hasta ahora, con las dos partes reclamando la necesidad de llegar a un pacto de Estado que no llega.

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