Detienen a dos padres acusados de agredir y maltratar a sus dos hijos menores de edad en Palma de Mallorca

¿Qué ha pasado? Los agentes han detenido al hombre y a la mujer después de que su hija fuera atendida en un centro hospitalario, evidenciando heridas compatibles con el uso de correas.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer en Palma de Mallorca por presunto maltrato a sus dos hijos menores. La hija mayor alertó a finales de abril tras recibir asistencia hospitalaria, donde reveló episodios de violencia física y verbal en su hogar. Los médicos constataron que la joven presentaba heridas compatibles con el uso de correas. Además, la menor informó que su madre también agredía a su pareja. El hospital notificó a la Policía, que detuvo a los padres como presuntos autores de maltrato familiar. Los niños están ahora bajo protección del servicio de menores.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer por supuestamente agredir y maltratar a sus dos hijos menores de edad en Palma de Mallorca.

Fue a finales de abril cuando la hija mayor alertó de los hechos después de recibir asistencia en un centro hospitalario, en unos hechos en los que según la Jefatura Superior de Policía la menor manifestó episodios de malos tratos tanto hacia ella como hacia su hermano pequeño.

En concreto, la menor explicó que en casa había un clima de violencia física y verbal y que habían agredido a su hermano.

En ese sentido, los facultativos pudieron constatar que la joven tenía heridas compatibles con el uso de correas. Además, la víctima señaló que la madre también pegaba a su pareja ante su presencia y la de su hermano pequeño.

Fue el centro hospitalario el que dio aviso a la Policía, por lo que los agentes de la unidad de Atención a la Familia y Mujer detuvieron tanto al padre como a la padre como presuntos autores de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

Según ha informado la Jefatura Superior, los niños han sido apartados de sus padres y se encuentran a cargo del servicio de protección de menores.

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