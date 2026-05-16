Ahora

DIRECTO

Sigue la última hora del brote de hantavirus en un crucero

Malos tratos

Detienen a dos padres acusados de agredir y maltratar a sus dos hijos menores de edad en Palma de Mallorca

¿Qué ha pasado? Los agentes han detenido al hombre y a la mujer después de que su hija fuera atendida en un centro hospitalario, evidenciando heridas compatibles con el uso de correas.

Agentes de la Policía NacionalAgentes de la Policía NacionalEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer por supuestamente agredir y maltratar a sus dos hijos menores de edad en Palma de Mallorca.

Fue a finales de abril cuando la hija mayor alertó de los hechos después de recibir asistencia en un centro hospitalario, en unos hechos en los que según la Jefatura Superior de Policía la menor manifestó episodios de malos tratos tanto hacia ella como hacia su hermano pequeño.

En concreto, la menor explicó que en casa había un clima de violencia física y verbal y que habían agredido a su hermano.

En ese sentido, los facultativos pudieron constatar que la joven tenía heridas compatibles con el uso de correas. Además, la víctima señaló que la madre también pegaba a su pareja ante su presencia y la de su hermano pequeño.

Fue el centro hospitalario el que dio aviso a la Policía, por lo que los agentes de la unidad de Atención a la Familia y Mujer detuvieron tanto al padre como a la padre como presuntos autores de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

Según ha informado la Jefatura Superior, los niños han sido apartados de sus padres y se encuentran a cargo del servicio de protección de menores.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Trump, convencido de que Cuba se pondrá del lado de EEUU y no del de China: "Le vamos a dar un vuelco"
  2. Andalucía como termómetro estatal: esto es lo que se juegan Sánchez, Feijóo, Abascal y Díaz en las elecciones del 17M
  3. Atraca en A Coruña el crucero 'Ambition', afectado por un brote masivo de norovirus
  4. Ayuso se queda muda: silencio total sobre sus últimos días en México y el pago del viaje
  5. Muere tiroteado el cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena, Badajoz
  6. Corre, nada, escala y es influencer: la historia de superación de Dani, un adolescente con autismo