"El 'ecuavoley' no es un delito": decenas de personas reclaman su derecho a hacer deporte en un parque de Usera

Con música. Disfrutando del deporte. De lo que llaman 'ecuavoley'. De una práctica típica en Ecuador que ahora juegan en Usera, en Madrid. O, mejor dicho, que intentan jugar en un parque en este distrito del sur de la capital de España.

"Yo tengo dos multas", cuenta una de las mujeres que practica este deporte y que ve cómo, desde hace unos meses, la Policía se está encargando de sancionar este tipo de actividades.

Lo que la normativa dice es que se prohíben las prácticas que dañen la vegetación o que impidan el paso de las personas. Nada de eso es lo que sucede en esta ocasión.

"Es una zona terriza. No dañamos el prado. Estamos en una zona donde no molestamos el paso y no destruimos el medioambiente. No tocamos el mobiliario urbano", prosigue la mujer.

Hay quien también disfruta de esta práctica con sus hijos, como Mónica: "Es como una terapia para nosotros. Desconectamos del trabajo y lo pasamos aquí como una familia. Nos quitan una parte de nuestra vida. Hacemos deporte, estamos en familia, con amigos... y nos distraemos".

El asunto ha pasado al plano político. "No entendemos a un alcalde que está en contra del derecho a hacer deporte, del derecho a un ocio saludable y del de disfrutar de un espacio público que es de todos", expresa Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea.