Detenido un joven de 19 años en Vigo por una agredir sexualmente a una mujer en plena calle

¿Qué ha pasado? Un grupo de amigos que se encontraba en la zona alertó a una patrulla policial que, al salir de la discoteca donde se encontraban, vieron a un hombre encima de la mujer, que estaba tendida en el suelo y con apenas consciencia.

La Policía Local de Vigo detuvo a un joven de 19 años acusado de un presunto delito de agresión sexual en la madrugada del sábado. Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:10 horas, cuando una patrulla fue alertada por un grupo de jóvenes sobre una mujer apenas consciente en un banco. Los testigos informaron que vieron a un hombre sobre la víctima, con los pantalones bajados y realizando movimientos pélvicos. El sospechoso fue localizado y admitió haber tenido relaciones sexuales con la mujer. La víctima fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro y el detenido quedó a disposición de la Policía Nacional.

La Policía Local de Vigo ha detenido este sábado por la mañana a un hombre de 19 años acusado de un presunto delito de agresión sexual cometido durante esta misma madrugada en plena calle de la ciudad gallega.

Según han explicado fuentes policiales recogidas por Europa Press, los hechos ocurrieron alrededor de las 07:10 horas cuando una patrulla que realizaba tareas de vigilancia fue alertada por un grupo de cuatro jóvenes. Los testigos advirtieron a los agentes de que una mujer se encontraba tumbada en un banco y apenas consciente.

Como explicó el grupo a los agentes, al salir de una discoteca de la zona observaron a la víctima en el suelo y un hombre se encontraba sobre ella. Además, señalaron que el individuo abandonó el lugar con el pantalón manchado de sangre.

Además, dos de los testigos han afirmado que el varón estaba encima de la joven con los pantalones bajados y realizando "movimientos pélvicos". Los agentes localizaron al sospechoso y confirmaron que coincidía con la descripción facilitada por los testigos. El joven reconoció que había mantenido relaciones sexuales con una mujer instantes antes.

Durante el registro practicado, los policías encontraron en posesión del detenido un teléfono móvil perteneciente a la víctima. Ante estos hechos, la Policía Local activó el protocolo correspondiente ante casos de agresión sexual y la joven fue trasladada por los servicios sanitarios al Hospital Álvaro Cunqueiro.

Por su parte, el detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional tras ser arrestado por un presunto delito de agresión sexual.

016, teléfono contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos las 24 horas del día todos los días de la semana: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.