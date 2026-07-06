Dos detenidos por robar 227 kilos de pescado tóxico y venderlo como si fuera "de captura salvaje"

Los detalles Los acusados habrían conseguido distribuir hasta 40 cajas de lubinas y lecholas que presentan restos de medicamentos a compradores de Alicante, Barcelona, Tarragona y Mallorca.

La Guardia Civil ha incautado 227 kilos de pescado tóxico, principalmente lubinas y lecholas, que aparentaban ser frescas y capturadas en mar abierto, pero contenían residuos de medicamentos. Los peces procedían del robo de unas jaulas en instalaciones de acuicultura. Dos personas de 43 y 36 años han sido detenidas por este delito. Además de robar el pescado, falsificaron documentos para venderlo como "captura salvaje" y distribuyeron 40 cajas a compradores en Alicante, Barcelona, Tarragona y Mallorca. Los detenidos enfrentan cargos por delitos contra la salud pública, receptación y falsedad documental. La investigación comenzó tras informes de comercialización de pescado robado en Santa Pola y San Pedro del Pinatar.

Hasta 227 kilos de pescado tóxico. Lubinas y lecholas que, a simple vista, parecían piezas de pescado frescas y capturadas en mar abierto, pero que en realidad son un peligro para la salud porque presentaban residuos de medicamentos. La Guardia Civil ha incautado los 227 kilos de peces al comprobar que procedían del robo de unas jaulas en instalaciones de acuicultura. Ya hay dos detenidos de 43 y 36 años.

Según ha explicado la Guardia Civil, los detenidos, además de haber robado el pescado, habían falsificado sus papeles para venderlo como "captura salvaje". De hecho, consiguieron distribuir hasta 40 cajas de este alimento tóxico a compradores de Alicante, Barcelona, Tarragona y Mallorca.

Los dos detenidos se enfrentan ahora a la Justicia, como presuntos autores de delitos contra la salud pública, receptación, falsedad documental y otros delitos relativos al mercado y consumidores. Porque hay que recordar que vendieron pescado robado que no había cumplimentado todo el proceso normativo antes de su venta. Por ello, los peces presentaban residuos de medicamentos.

Robos en Santa Pola y San Pedro del Pinatar

Según el comunicado del instituto armado, pudieron abrir una investigación al llegar a su conocimiento las informaciones sobre la posible comercialización de pescado robado de piscifactorías en la lonja de Santa Pola, en Alicante.

Además, encontraron pronto indicios de que el producto había sido sometido a tratamientos veterinarios y no era apto para el consumo humano. Los agentes comprobaron en las primeras pesquisas que el día anterior se habían presentado a la venta 40 cajas de pescado, principalmente lubinas y lecholas, distribuidas a compradores de las provincias de Alicante, Barcelona y Tarragona, así como Mallorca.

Paralelamente, una piscifactoría de San Pedro del Pinatar (Murcia) había sufrido el robo de unos 700 kilogramos de lechola, especie que se encontraba retirada al haber recibido un tratamiento. Al mismo tiempo, descubrieron que las lubinas comercializadas presentaban características compatibles con ejemplares procedentes de acuicultura en la misma zona.

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