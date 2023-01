El programa Equipo de Investigación analizó en 2021 la trazabilidad del pescado en un reportaje denominado 'Pescado a examen' que laSexta ha vuelto a emitir esta sábado.

El anisakis es un parásito que reside en las vísceras del pescado. Causa 8.000 contagios al año y España es el país de Europa con más casos de infección por este gusano. Los reporteros del programa presentado por Gloria Serra entrevistaron a Florencio Martínez, catedrático de Parasitología de la Universidad de Santiago de Compostela. Este especialista indicó que la mayoría "de la gente que se infecta por anisakis no se entera".

Sin embargo, reconoció que algunos casos pueden derivar en gravedad "porque hay situaciones en las que se produce una obstrucción intestinal o una infección". "A veces se producen situaciones de emergencia en las que tiene que actuar un cirujano", indicó.

Advirtió a su vez de que "no hay manera" de evitarlo porque "eso implicaría eliminar todos los mamíferos marinos, y como eso no es posible el anisakis estuvo, está y estará". Sí aconsejó, no obstante, congelar el pescado ya que el proceso "termina con la vida del parásito".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.