Dos activistas manchan la Sagrada Familia para "protestar contra la complicidad de los gobiernos en los incendios"

Las consecuencias En cuanto han lanzado el polvo tintado contra la Sagrada Familia, la seguridad privada les ha interceptado y ahora se enfrentan a una propuesta de sanción de 600 euros.

Activistas de Futuro Vegetal han manchado la fachada de la Sagrada Familia con polvo tintado rojo para protestar contra lo que consideran la complicidad gubernamental en los incendios que han devastado la Península. El incidente ocurrió a las 08:00 de la mañana y fue documentado en un vídeo de 33 segundos. Según el colectivo, el 70% de los incendios forestales son causados por actividades ganaderas, y critican que las subvenciones a este sector continúan. Denuncian que los gobiernos priorizan ayudas a las explotaciones ganaderas sobre la protección de los afectados por incendios. Los activistas fueron detenidos y liberados con una propuesta de sanción de 600 euros.

Activistas de la plataforma Futuro Vegetal han manchado una de las fachadas de la Sagrada Familia para protestar, según dicen, "contra la complicidad de los gobiernos en los incendios que han arrasado la Península". Todo ha sucedido a eso de las 08:00 de la mañana, cuando un par de personas lanzaron polvo tintado rojo en el Portal de la Fe.

"Lanzamos polvo tintado a la fachada de la Sagrada Familia para protestar contra la complicidad de los gobiernos en los incendios que han arrasado la Península este verano", han asegurado en un comunicado en X que acompaña a un vídeo de 33 segundos en el que se puede ver cómo tiran el polvo tintado rojo.

Y prosiguen: "Según el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, alrededor del 70% de los incendios forestales son causados por actividades relaciones con la ganadería. Sin embargo, la subvenciones a este sistema no cesan y, de hecho, los incendios se han usado por el lobby cárnico como herramienta propagandística".

"Los distintos gobiernos autonómicos y centrales priorizan, una vez más, regar con dinero público a las explotaciones ganaderas en vez de proteger a los que han perdido sus hogares en los incendios. Mientras que a las primeras les prometen 5.500 euros de ayudas directas, a las segundas las limitan a 500", cuentan.

En cuanto lanzaron el polvo tintado, la seguridad privada de la Sagrada Familia ha interceptado a estos activistas. Los Mossos d' Esquadra, por su parte, han abierto diligencias por el incidente.

Ambos activistas están ya en libertad con una propuesta de sanción de 600 euros, para la que han pedido apoyo en redes sociales a sus seguidores.