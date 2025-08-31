Ahora

'016', teléfono contra la violencia machista

La Guardia Civil detiene a un hombre en Roquetas de Mar por intentar degollar a su mujer

Los detalles Los servicios sanitarios acudieron hasta el lugar y encontraron a la víctima, una mujer de 31 años con una herida grave en el cuello.

Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil en el municipio almeriense de Roquetas de Mar tras intentar degollar a su mujer con un cuchillo.

El suceso está siendo investigado por la Benemérita como un delito de homicidio en grado de tentativa.

A las 9:05 horas de este sábado, el 112 de Andalucía recibía una llamada en la que se alertaba de que un hombre portaba un arma blanca con la que había agredido a su mujer.

Los servicios sanitarios acudieron hasta el lugar y encontraron a la víctima, una mujer de 31 años con una herida grave en el cuello. Es por ello que fue trasladada urgentemente al Hospital Universitario Torrecárdenas.

Aunque la afectada entró en estado grave al centro sanitario, ya ha recibido el alta médica. Por su parte, la Guardia Civil ha confirmado a EFE la detención del presunto autor de la agresión.

El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

