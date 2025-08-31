Ahora

Siguen cargados

Valiosos... pero muy peligrosos: advierten del gran riesgo de llevarse a casa artefactos explosivos de la Guerra Civil

El contexto La Guardia Civil encuentra al año entre 4.000 y 6.000 objetos de este tipo. Avisan de que en caso de encontrar uno no hay que tocarlo bajo ningún concepto.

Un guardia civil, con un misil
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Han pasado casi 90 años de la Guerra Civil en España. A pesar de las nueve décadas transcurridas, la Guardia Civil sigue localizando y desactivando artefactos explosivos de aquel conflicto que, aún con el paso del tiempo, siguen conservando su carga. Por eso, han avisado a esos coleccionistas del gran riesgo que tiene el llevarse este tipo de objetos a sus casas.

Porque son entre 4.000 y 6.000 los objetos de este tipo que los agentes encuentran al año. "Se lanzaron muchos en esa época. Nunca se sabe hasta dónde llega el límite de todo lo que lanzaron", cuenta Salvador Serrano, del Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ de la Guardia Civil.

"Si el sitio es bueno para destruirlo, se destruye 'in situ' siempre que no haya peligro de provocar un incendio o hacer daño a las personas. Si no, se lleva a algún lugar donde se pueda destruir sin riesgo y se destruye", explica.

Y es que siguen estando cargados, con el peligro que ello conlleva: "Normalmente suelen estar enteros. Al estar completos hay que aplicar una carga para destruirlo e intentar realizar una explosión de bajo orden".

A pesar de todo, sigue habiendo gente que se los lleva a sus casas por su valor coleccionista. O que los cogen ellos mismos: "A veces se los llevan a sus hogares o los meten en el coche y llegan con ellos al cuartel. Están cometiendo una imprudencia".

Entonces, ¿cómo actuar en caso de que se encuentre uno de estos artefactos?: "Siempre que aparezca uno lo mejor es no tocarlo. Se llama a los servicios de emergencia, se da la ubicación y se marca con algo de la zona. Y hay que esperar a que llegue la Policía".

Se pueden encontrar en cualquier lugar, y su hallazgo depende en gran parte de los fenómenos atmosféricos extraordinarios como, por ejemplo, una DANA: "Arrastró muchísimo barro, y eso libera artefactos que están todavía enterrados".

O un incendio, como los que han arrasado el país este verano: "Nos ha pasado otros años. Después de reconocer las zonas han aparecido artefactos".

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo carga contra el Gobierno en el inicio del curso político del PP: "Ya está bien de que ante cualquier desgracia se ponga de perfil"
  2. La flotilla Global Sumud parte a Gaza para exigir el fin de un "genocidio que empezó hace tiempo": "Los gobiernos son cómplices"
  3. Los expertos alertan de los graves daños colaterales por los incendios: "Hay que tomar medidas urgentes para conservar el suelo"
  4. Nuevo ultimátum fallido de Trump a Putin mientras aumentan las víctimas civiles en Ucrania
  5. Una confesión, las sospechas de la familia y un terrible hallazgo: los detenidos por el asesinato de Matilde Muñoz entraron en su habitación para robarla
  6. Llenar la nevera tras el verano, un 2,7% más caro que el año pasado: los trucos para ahorrar en la cesta de la compra