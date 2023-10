Todos los años, el día 1 de noviembre los cementerios renuevan flores y se llenan de visitantes. Algunos, frecuentes; otros, los que sólo acuden a ver a sus muertos este día. El 1 de noviembre está marcado a fuego en el calendario laboral prácticamente todos los años: de entre los diferentes tipos de festivos, éste es uno de esos que comparte toda España y del que nadie se libra: sí, el 1 de noviembre es festivo nacional, sin excepción... salvo que caiga en domingo. Si este festivo tiene lugar en domingo, será cada comunidad autónoma la que decida si desplazarlo al lunes 2 de noviembre, como ya ha ocurrido otros años, o intercambiarlo por otro. Pero, en cualquier caso, el 1 de noviembre siempre se celebra.

Aunque en Estados Unidos la gran celebración de esta época es la fiesta de Halloween, con sus disfraces, sus calabazas decorativas y sus sustos, trucos, tratos y películas de terror, en España el día fuerte no es la víspera, sino el mismo 1 de noviembre, conocido como Día de Todos los Santos. Se trata, además, de una fiesta profundamente arraigada en la sociedad española, mayoritariamente cristiana, y aunque su fin es el de homenajear a todos los santos, conocidos y desconocidos, lo que hace casi toda familia española este día es honrar, recordar y visitar a sus muertos, a sus antepasados, a sus familiares idos.

Día de Todos los Santos vs. Fieles Difuntos

Sin embargo, el Día de Todos los Santos no se debe confundir con el día de Fieles Difuntos, que se celebra un día después, el 2 de noviembre. Eso sí, al no ser este día festivo nacional —a no ser que el 1 haya caído en domingo—, suele ser el 1 de noviembre el día en el que se visita a los muertos. Ahora bien, el Día de Fieles Difuntos es el día oficial marcado por la religión cristiana para orar por aquellos que ya no están en la vida terrenal. Este es realmente el día que se celebra (tan colorida y floralmente) en México: el conocido como Día de Muertos.