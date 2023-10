En Halloween hay algo que no puede faltar: las calabazas decoradas. ¿Temes no estar preparado para la ocasión? Cuando el calendario se acerca al 31 de octubre, que es cuando se celebra Halloween, llegan también las prisas: por encontrar un buen disfraz, por tener los caramelos preparados por ti los vecinos se unen a la tradición yanqui del 'truco o trato' y por tener la mejor decoración para la fiesta. Y sí, la calabaza es un must en Halloween.

Con esta manualidad de Halloween tendrás la decoración típica de la noche de los muertos y, además, con el relleno de la calabaza podrás preparar la cena. Hay muchas recetas de calabaza ideales para hacer en Halloween.

Halloween se celebra en España por influencia de países como Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. No obstante, el origen de esta tradición es celta. La fiesta de Halloween en 2023 es la noche del martes 31 de octubre al 1 de noviembre, Día de Todos los Santos (festivo nacional).

La celebración de Halloween tiene sus orígenes en un antiguo festival pagano celta llamado Samhain (ahora, Samaín). Durante este festival, los celtas creían que la línea que une a este mundo con el de los muertos se estrechaba y los espíritus podían cruzar al mundo de los vivos. Con la llegada del cristianismo, la festividad se fusionó con la celebración de Todos los Santos y se convirtió en una noche para recordar a los difuntos.

No hay Halloween en el que falten los disfraces, el 'truco o trato', los caramelos y las decoraciones temáticas, como las calabazas talladas con caras aterradoras que te vamos a enseñar a hacer.

Cómo hacer una calabaza para Halloween de decoración

Preparar una calabaza de Halloween a la altura de la ocasión implica varios pasos, un poco de maña, paciencia y ganas. Desde la elección de la calabaza perfecta hasta su tallado y decoración, cada paso es crucial para obtener una pieza espectacular. Te dejamos una guía paso a paso sobre cómo crear la calabaza de Halloween más espeluznante y mona:

1.Elige la calabaza adecuada: una calabaza perfecta es la base de una decoración de Halloween exitosa. ¿Qué debes buscar? Una calabaza que sea robusta, sin cortes, magulladuras ni manchas oscuras. Es crucial que tenga el fondo plano para mantenerse erguida y un tallo robusto, señal de salud y frescura. Ten en cuenta el tamaño y la forma de la calabaza dependiendo del diseño que quieras tallar o pintar en ella.

2.Limpia la calabaza: basta con que utilices agua tibia y jabón, pero asegúrate de limpiar cada hendidura y secarla completamente. Esto no solo mejorará la textura de la calabaza, sino que también ayudará a prolongar su vida.

3.Talla: es el momento de dar rienda suelta a tu creatividad. Utiliza un cuchillo afilado para cortar la parte superior de la calabaza, formando un círculo o un hexágono alrededor del tallo. Elimina las semillas y la pulpa (y reserva) con una cuchara o herramientas especializadas para obtener una superficie limpia y suave. Dibuja tu diseño, ya sea un rostro espeluznante o un motivo artístico, y talla cuidadosamente las líneas con un cuchillo para un resultado más definido. ¡Ya la tienes!

4.Decora: aparte del tallado, la pintura puede ser una excelente opción para aquellos que buscan una alternativa menos complicada. Limpia y seca la calabaza antes de usar pintura acrílica. Utiliza pinceles de diferentes tamaños para crear detalles intrincados y dar vida a tu diseño. Puedes colocar brillantina, luces o sombreros para hacer tu calabaza única.

Cómo conservar la calabaza de Halloween

Para que mantenga su apariencia espeluznante durante toda la temporada de Halloween, usa una solución de lejía diluida o sprays conservantes. El objetivo es ayudar a que la calabaza permanezca libre de moho y descomposición. Asegúrate de que la calabaza esté completamente seca antes de aplicar cualquier solución conservante.