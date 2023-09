Sabemos que, una vez terminada la temporada de verano y con la vuelta a la rutina, el próximo anhelo para muchas personas es celebrar Halloween. Aunque no hay que olvidar que este día no está marcado en el calendario laboral como día festivo, aunque sí está muy cerca de una de esas jornadas en las que toda España considera no laborable.

Así pues... ¿cuándo es Halloween en 2023? En este artículo te damos la fecha exacta y te explicamos también la fiesta cristiana del Día de Todos los Santos. Toma buena nota para sacarle partido a la noche más terrorífica del año.

Cuándo es Halloween en 2023

Como muchas otras, la moda de celebrar Halloween llegó a España por influencia de países como Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. No obstante, el origen de la tradición es celta.

La fiesta de Halloween en 2023 es la noche del martes 31 de octubre al 1 de noviembre, Día de Todos los Santos (festivo nacional).

El Día de Todos los Santos, celebrado el 1 de noviembre, es una festividad cristiana que tiene como objetivo rendir homenaje a todos los santos, conocidos y desconocidos, que han alcanzado la gloria celestial. Es un día de reflexión, recogimiento y oración, donde los fieles honran a aquellos que han llevado vidas ejemplares en la fe. Tradicionalmente, las iglesias y catedrales celebran misas especiales y las familias visitan los cementerios para adornar las tumbas de sus seres queridos con flores y velas, manteniendo viva la memoria de aquellos que ya no están entre nosotros.

Halloween: ¿qué se celebra y por qué?

La celebración de Halloween tiene sus orígenes en un antiguo festival pagano celta llamado Samhain, que se celebraba hace más de 2.000 años. Durante este festival, los celtas creían que la línea que une a este mundo con el de los muertos se estrechaba y los espíritus podían cruzar al mundo de los vivos.

Con la llegada del cristianismo, la festividad se fusionó con la celebración de Todos los Santos y se convirtió en una noche para recordar a los difuntos. La festividad llegó a Estados Unidos con los inmigrantes irlandeses en el siglo XIX y se popularizó en el siglo XX.

Hoy en día, Halloween se celebra principalmente en el mundo anglosajón, aunque también se celebra en otros países. Por ejemplo, la fiesta mexicana de Halloween es muy reconocida.

No hay Halloween en el que falten los disfraces, dulces y decoraciones temáticas, como calabazas talladas con caras aterradoras.

Tampoco puede faltar el 'truco o trato', que es una de las tradiciones más populares de Halloween en EEUU. Los niños se disfrazan y van de casa en casa pidiendo dulces, y si no reciben nada, pueden hacer una travesura.

Recomendaciones para un 'truco o trato' divertido y seguro

Además de conocer la tradición del 'truco o trato', es fundamental prepararse adecuadamente para garantizar la seguridad y diversión de los niños. Aquí hay algunos consejos para tener en cuenta:

1. Elegir disfraces visibles y seguros: asegúrate de que los disfraces no sean un peligro para los niños al caminar y que sean visibles en la oscuridad. Los reflectores y luces pequeñas pueden ser de gran ayuda.

2. Ir en grupo: es más seguro y divertido cuando los niños van acompañados por sus amigos o familiares. Siempre debe haber al menos un adulto supervisando.

3. Comprobar los dulces: antes de que los niños coman cualquier dulce, es crucial revisar que no estén abiertos o en mal estado.

4. Respetar las propiedades ajenas: enseña a los niños a ser respetuosos, no entrar en jardines o propiedades sin permiso y, por supuesto, no hacer travesuras que puedan dañar a otros.