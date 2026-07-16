Dolores Vázquez, el crimen de la viuda de la CAM o el caso TOUS: sucesos mediáticos juzgados por jurado popular que acabaron revisados o anulados

El contexto La Audiencia de Madrid ha decidido este jueves que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular. En 2024, el 93% de los casos juzgados por un jurado popular terminaron en sentencia condenatoria. Además, muchos de estos juicios acaban siendo revisados o anulados por instancias superiores.

Nueve personas decidirán el destino de Begoña Gómez, en un contexto donde el 93% de los juicios por jurado popular en 2024 resultaron en condenas, a menudo revisadas por instancias superiores. Un caso emblemático es el de Dolores Vázquez, condenada en 2001 por el asesinato de Rocío Wanninkhof, un crimen que no cometió. Tras más de 500 días en prisión, fue exculpada gracias a nuevas pruebas de ADN que identificaron a Tony King como el verdadero asesino. Otros casos notables incluyen el asesinato de María del Carmen Martínez, donde el jurado absolvió a Miguel López, y el caso TOUS, donde Lluís Corominas fue absuelto inicialmente, pero el veredicto fue anulado. En el caso Tafalla, María Pilar fue absuelta por un jurado, aunque su veredicto fue posteriormente anulado, llegando a un acuerdo de tres años de condena.

Finalmente, nueve personas serán las que decidirán si Begoña Gómez es inocente o culpable. Según la estadística, hay más probabilidades de que un jurado de este tipo apueste por lo segundo. Porque en 2024, el 93% de los casos juzgados por un jurado popular terminaron en sentencia condenatoria. Además, muchos de estos juicios acaban siendo revisados o anulados por instancias superiores.

Fue el caso de Dolores Vázquez, que fue condenada sin pruebas a 15 años de prisión por el asesinato de Rocío Wanninkhof, un crimen que no cometió. "Me siento muy contenta, por un lado, pero por otro muy triste porque no esperaba nunca que fuese una íntima amiga de nuestra familia", dijo Alicia Hornos, la madre de Rocío Wanninkhof al conocer la sentencia.

El cadáver de la joven apareció quemado en un descampado con ocho puñaladas por la espalda y la culpa recayó directamente sobre Dolores, que era la expareja de su madre.

Esta fue la decisión de un jurado popular en 2001: "Doña Dolores Vázquez. Culpable del delito de asesinato". Tras pasar más de 500 días en la cárcel, la exculparon. Su sentencia fue anulada, no por un tribunal de apelación, sino por la aparición de un nuevo autor del crimen y de pruebas de ADN.

"Quiero que la justicia vea mi inocencia. Yo no debería estar ahora aquí justificándome", denunció Dolores Vázquez. Tony King es el verdadero asesino, no solo de Rocío, pues también mató a Sonia Carabantes.

El crimen de la viuda de la CAM

En este caso se constituyó uno de los mayores errores judiciales en España. Un caso con gran presión mediática que también afectó al crimen de la viuda de la CAM.

María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, fue asesinada en 2016 de dos disparos a bocajarro en la cabeza. Todo sucedió en un concesionario de coches de Alicante.

La investigación se centró en una disputa familiar que apuntaba al dueño y gerente de ese concesionario: Miguel López. El jurado popular lo absolvió por falta de pruebas. Tiempo después, el Tribunal Supremo anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio.

El caso TOUS

En el caso TOUS, Lluís Corominas, hijo de la familia y responsable de seguridad, mató a tiros a un presunto ladrón en Barcelona que habría intentado colarse en su chalet. Las cámaras de seguridad grabaron cómo el delincuente huyó en un coche de la casa y Corominas salió detrás.

"Hubo un momento que vi un movimiento muy brusco del conductor. En ese momento, yo me vi muerto, pero muerto", dijo Lluís Corominas en su declaración.

En mayo de 2011 fue el primer juicio. El jurado popular dictó que no era culpable al considerar que actuó en legítima defensa. "Yo declaro en este acto absuelto a Lluís Corominas". Un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló el veredicto y lo tachó de insuficiente y arbitrario. Por ello, ordenó ir de nuevo a juicio.

Caso Tafalla

Lo mismo ocurrió en el caso de Tafalla. María Pilar acabó con la vida de su marido clavándole un cuchillo. Sus hijos defendieron que llevaba 40 años sufriendo violencia machista y que fue en defensa propia

La mujer contó en el juicio: "Desde que tengo uso de razón" me ha dicho que era "tonta, inútil, vaga, puta, no vales para nada y no vas a valer para nada en tu puta vida".

El jurado le dio la razón y la absolución: "A la acusada, absuelta" y aunque luego se anulara por incoherencias en el veredicto del jurado, consiguió llegar a un acuerdo de tres años de condena.

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