Ahora

en Las Tablas

Se busca al asesino del gas pimienta: asestó 13 puñaladas a Facundo en su casa y ya tienen su imagen gracias a las cámaras

Los detalles Los investigadores saben que la víctima conocía a su asesino o, al menos, no desconfiaba cuando le abrió la puerta, que no estaba forzada: lo primero que hizo el agresor fue rociarle con gas pimienta para aturdirle y poder atacarle.

Se busca al asesino del gas pimienta: asestó 13 puñaladas a Facundo en su casa y ya tienen su imagen gracias a las cámaras
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Se busca al asesino del gas pimienta. La Policía Nacional investiga la muerte de Facundo, de 37 años, al que hallaron apuñalado este martes en su casa del barrio de Las Tablas, en Madrid.

En apenas 48 horas tras el crimen, el Grupo V de Homicidios de Madrid ha recabado numerosas pruebas. Saben que la víctima, Facundo, conocía a su asesino o, al menos, no desconfiaba cuando le abrió la puerta. Esta no estaba forzada y su agresor lo primero que hizo fue rociarle con gas pimienta para aturdirle y así poder atacarle.

Le asestó 13 puñaladas, lo que suele indicar ira y un posible móvil pasional. Tan fuera de sí estaba el asesino que olvidó llevarse el cuchillo de cocina con el que lo mató, así que los investigadores ya tiene sus huellas.

Y no solo esto, también tienen su imagen captada por las cámaras de seguridad de la urbanización y han identificado su coche. La clave ahora es saber qué vínculo tenía el asesino del gas pimienta con su víctima.

Por eso, han analizado la vida de Facundo: ingeniero, con doble nacionalidad española-argentina, sin antecedentes y sin pareja conocida, aunque no descartan que estuviera con alguien. Era aficionado al gimnasio y los investigadores buscan en ese entorno nuevas pistas del crimen.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Bofetón y respaldo a partes iguales al juez Peinado: retirada de unas cautelares "restrictivas" y un jurado popular para dos delitos contra Begoña Gómez
  2. Claves del dictamen del TJUE sobre la ley de amnistía: razones al aval, la 'no' vuelta de Puigdemont y otros nuevos posibles amnistiados
  3. "Quiero morir tranquila": la desesperación de los mayores desalojados por el Ayuntamiento de Madrid que quieren volver a casa
  4. Los incendios golpean varios puntos de España: las llamas de Orés (Zaragoza) entran en los pueblos y las de Lozoyuela obligan a desalojar vecinos
  5. ¿Sanción a Argentina a las puertas de la final? La razón por la que Paredes y Lo Celso podrían perderse el partido contra España
  6. 'El guardián entre el centeno': así ha sido (y sigue siendo) el impacto de este libro en la historia