Se busca al asesino del gas pimienta: asestó 13 puñaladas a Facundo en su casa y ya tienen su imagen gracias a las cámaras

Los detalles Los investigadores saben que la víctima conocía a su asesino o, al menos, no desconfiaba cuando le abrió la puerta, que no estaba forzada: lo primero que hizo el agresor fue rociarle con gas pimienta para aturdirle y poder atacarle.

La Policía Nacional investiga el asesinato de Facundo, un ingeniero de 37 años, encontrado muerto en su casa de Las Tablas, Madrid. El Grupo V de Homicidios ha reunido pruebas que indican que Facundo conocía a su asesino, ya que no había signos de entrada forzada. El agresor utilizó gas pimienta para aturdir a la víctima antes de asestarle 13 puñaladas, lo que sugiere un crimen pasional. El asesino dejó el cuchillo con sus huellas y fue captado por cámaras de seguridad. Los investigadores analizan el entorno de Facundo, incluyendo su afición al gimnasio, para descubrir el vínculo con el asesino.

Se busca al asesino del gas pimienta. La Policía Nacional investiga la muerte de Facundo, de 37 años, al que hallaron apuñalado este martes en su casa del barrio de Las Tablas, en Madrid.

En apenas 48 horas tras el crimen, el Grupo V de Homicidios de Madrid ha recabado numerosas pruebas. Saben que la víctima, Facundo, conocía a su asesino o, al menos, no desconfiaba cuando le abrió la puerta. Esta no estaba forzada y su agresor lo primero que hizo fue rociarle con gas pimienta para aturdirle y así poder atacarle.

Le asestó 13 puñaladas, lo que suele indicar ira y un posible móvil pasional. Tan fuera de sí estaba el asesino que olvidó llevarse el cuchillo de cocina con el que lo mató, así que los investigadores ya tiene sus huellas.

Y no solo esto, también tienen su imagen captada por las cámaras de seguridad de la urbanización y han identificado su coche. La clave ahora es saber qué vínculo tenía el asesino del gas pimienta con su víctima.

Por eso, han analizado la vida de Facundo: ingeniero, con doble nacionalidad española-argentina, sin antecedentes y sin pareja conocida, aunque no descartan que estuviera con alguien. Era aficionado al gimnasio y los investigadores buscan en ese entorno nuevas pistas del crimen.

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