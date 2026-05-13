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La gestión del brote

Mónica García responde a Clavijo: "No alarmes, no desinformes. Eso ahonda en la desconfianza de la gente"

¿Qué ha dicho? La ministra de Sanidad asegura en Al Rojo Vivo que el equipo técnico de Clavijo ha estado presente "en todas las decisiones" referentes al operativo por el brote de hantavirus en el MV Hondius.

ARV MonicaClavijo
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Mónica García asegura haber mantenido una comunicación diaria con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y que su equipo técnico ha estado presente "en la toma de absolutamente todas las decisiones" que han rodeado al operativo de repatriación de los pasajeros del MV Hondius. Es más, la ministra de Sanidad habla de "un trato especial" a Clavijo a la hora de ser "el primero" al que informaban de cada decisión.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, la ministra afea que Clavijo no haya estado en el puesto de mando del operativo por el brote de hantavirus y se pregunta "qué está buscando el señor Clavijo" con esa actitud hostil hacia el Gobierno central. "Ese miedo, esas incertidumbres y esa desinformación lo único que hacen es ahondar en la desconfianza de la gente frente a la salud pública", critica García.

"Al señor Clavijo le he insistido: 'Por favor, no desinformes, no alarmes'. Tú puedes infundir a la población canaria tranquilidad, confianza y todo aquello que son elementos fundamentales en una emergencia de salud pública", asegura García.

La ministra de Sanidad desvela que el propio Clavijo le dio las gracias cuando le informó del desembarco de los últimos pasajeros del MV Hondius, algo que también ocurrió cuando le confirmó que el barco había zarpado desde Granadilla de Abona rumbo a Países Bajos. "Nos debemos sentir orgullosos como Gobierno y como país", reivindica García.

Mónica García reconoce sentir "rabia" cuando se señalan este tipo de polémicas ante un operativo que coloca a España como un país "robusto y eficaz" ante este tipo de crisis sanitarias. "Va a haber más en un futuro", advierte García, que pide no "emborronar" estos esfuerzos con declaraciones.

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