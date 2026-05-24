Cientos de personas protestan en Bilbao contra la actuación de Ertzaintza a la llegada de la Flotilla: "Es cómplice de sionismo"

Manifestación en Bilbao contra la actuación de la Ertzaintza a la llegada de la flotilla

¿Qué han dicho? Desde Global Sumud Euskal Herria han denunciado que los agentes "buscaron cortar la solidaridad" con sus golpes.

Cientos de personas se manifestaron en Bilbao, convocadas por Global Sumud, para denunciar la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu, acusándola de ser "cómplice del sionismo" y de intentar "cortar la solidaridad" hacia la Flotilla rumbo a Gaza. La protesta comenzó en la plaza del Teatro Arriaga, donde los organizadores criticaron la actuación policial y destacaron la falta de problemas en recibimientos anteriores. Acusaron a empresarios y políticos vascos de lucrarse con el sionismo y pidieron unidad para acabar con su impunidad. La manifestación concluyó con críticas al Gobierno vasco y a la Ertzaintza, exigiendo el fin de la impunidad policial y la liberación de Palestina.

Cientos de personas han salido a la calle este domingo en una manifestación en Bilbao convocada por la delegación vasca de Global Sumud para denunciar la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu este sábado, a la que consideran "cómplice del sionismo" y para reclamar "unidad" para "acabar con su impunidad".

La protesta ha comenzado en la plaza del Teatro Arriaga, donde la plataforma ha convocado a los medios para trasladar que, en su opinión, la actuación desarrollada por la Ertzaintza en el contexto del recibimiento a los integrantes de la Flotilla rumbo a Gaza "buscó cortar la solidaridad".

En este sentido, desde Global Sumud Euskal Herria han afirmado que las imágenes -los vídeos difundidos sobre dicha actuación- "hablan por sí solas" y ha recordado que en los anteriores recibimientos a miembros de la Flotilla, también en el aeropuerto, "nunca hubo problemas". "No se bloqueó el camino a nadie. No es casualidad que sin Ertzaintza no hubiera problemas", han asegurado. Asimismo, han acusado a la Policía vasca de acudir al aeropuerto para "cortar la solidaridad y el alma de la Flotilla", aunque han señalado que "sus golpes se encontraron con la dignidad interminable de un pueblo".

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Por otra parte, han hablado de la existencia de "empresarios vascos que trabajan con el sionismo y sacan rédito económico de las guerras imperialistas", y han criticado la actuación de "políticos de todos los colores" por, a su juicio, preservar la impunidad de "criminales de guerra". "Estos criminales tienen nombre y apellidos, viven en nuestro país y sabemos quiénes son", han subrayado, al tiempo que han reclamado "unidad" para "acabar con su impunidad".

Finalmente, han considerado que las imágenes de la actuación policial muestran la contraposición entre "la actitud violenta y lamentable de la Ertzaintza" y "la actitud digna y ejemplar de la Flotilla". "Debemos unirnos para luchar contra el enemigo común", han concluido.

Tras comparecer ante los medios, la Flotilla ha convocado a la ciudadanía a manifestarse desde la plaza Elíptica de Bilbao, llamamiento al que han acudido cientos de personas. Al inicio de la misma, en el momento en el que la Ertzaintza ha procedido al corte de la Gran Vía para el desarrollo de la marcha, los agentes han sido recibidos con gestos de desaprobación, además de con gritos de "¡Policía asesina!" y "zuek, faxistak, zarete terroristak" (vosotros, los fascistas, sois terroristas), sin que se hayan producido incidentes.

A lo largo del recorrido, desde la plaza Elíptica hacia el Ayuntamiento para finalizar de nuevo en el Teatro Arriaga, los manifestantes han denunciado la actuación policial y la "complicidad" tanto de la Ertzaintza como del Gobierno vasco con Israel, con una pancarta que rezaba "Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize! Sionismoa suntsitu, Palestina askatu!" (Ertzaintza y Gobierno vasco cómplices del sionismo! Destruir el sionismo, liberar a Palestina!).

Al finalizar la marcha, los convocantes han leído un manifiesto en el que han reiterado su crítica a la actuación policial y han asegurado que ello "muestra el verdadero carácter fascista de Israel y la necesidad de su disolución". De este modo, han querido denunciar "firmemente" también la "responsabilidad del Gobierno vasco, que ha actuado como cómplice del sionismo al dar continuidad a las torturas llevadas a cabo por Israel, por si no fuera suficiente".

"La actuación policial del sábado, la represión contra el movimiento de solidaridad con Palestina (...) son conocidos también los vínculos entre la Ertzaintza y el Mossad israelí. Los acontecimientos de los últimos días han servido para arrojar luz sobre las complicidades con las entidades sionistas", han afirmado.

Así, tras criticar que "los países europeos no han hecho nada contra las torturas recibidas por los miembros de la Flotilla", han llamado a "acabar con la impunidad policial". "La lucha del pueblo palestino es también nuestra lucha", han concluido.

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