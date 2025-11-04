Un nuevo informe apunta a que 'Dinamita Montilla' podría haber violado a su última víctima cuando estaba viva

El contexto José Jurado Montilla asesinó a cuatro personas en la década de los 80, cumplió condena y salió, pero en 2023 volvió a actuar. Siempre ha negado el crimen, pero un informe le podría incriminar.

La investigación sobre el último crimen de José Jurado Montilla, conocido como 'Dinamita Montilla', ha dado un giro significativo. Un nuevo informe sugiere que Montilla podría haber violado a su última víctima, Ester Estepa, cuando aún estaba viva, lo que contradiría su defensa. Pruebas en su teléfono móvil revelan una posible agresión previa o simultánea al asesinato, con imágenes que él mismo habría grabado. Estas evidencias, incluyendo un piercing y una filmación comprometida, podrían llevar a una condena de cadena perpetua revisable. Montilla, quien ya ha cumplido condena por crímenes anteriores, enfrenta ahora nuevas acusaciones por los asesinatos de David y Ester. Además, estas pruebas podrían esclarecer el caso de otro crimen sin resolver, el de Daniel, de 21 años.

Giro en la investigación del último crimen atribuido a José Jurado Montilla, 'Dinamita Montilla', asesino en serie que en los años 80 mató a cuatro personas. Hasta ahora se pensaba que había violado a su última víctima, Ester Estepa, sevillana de 42 años, después de matarla en 2023. Sin embargo, un nuevo informe ha revelado que podría haberlo hecho cuando aún estaba viva. Montilla siempre ha negado este delito, pero de probarse lo que dice este dosier se enfrentaría a una pena de cadena perpetua revisable.

La llave de esta investigación estarían en el teléfono de Montilla. "En su móvil aparecen pruebas comprometedoras que revelan una agresión previa o simultánea al crimen", ha manifestado Juan Manuel Medina, abogado de la familia de la víctima. Las imágenes las habría grabado el propio Dinamita, como todo lo que subió a Tiktok, donde contaba su vida y las personas a las que conoció sin darse cuenta de que estaba dejando pistas para los investigadores.

Concretamente, en estas instantáneas clave y como ha detallado Medina, se puede apreciar "un piercing que llevaba Estery que ese cuerpo medio inerte también llevaba". Además, en dicha filmación también aparecería un pene que ahora tendrá que ser contrastado antropométricamente. Para alivio de la familia, Dinamita ha accedido a la prueba.

Asimismo, el rastro que iba dejando podría ayudar a resolver el caso de otro crimen sin resolver, el de Daniel, de 21 años, que se cruzó en su camino en 2022.

A sus 62 años ya ha cumplido condena por los cuatro delitos que cometió en los 80, pero ha vuelto a ingresar en prisión acusado de los asesinatos de David y Ester. Y en el caso de que se confirme que la violación se produjo cuando Estepa aún estaba viva, la pena será aún mayor.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.