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Trifulca

Detienen a Rafael Amargo y a su pareja tras pelearse con un hombre que entró en su casa de Madrid

El contexto Amargo, de 51 años, está acusado de un delito de atentado contra un agente de la autoridad y otro de lesiones, mientras que su pareja está acusada por causar lesiones. El intruso también ha sido arrestado.

Rafael Amargo, a su llegada a los juzgados en 2023. Rafael Amargo, a su llegada a los juzgados en 2023. Europa Press

El bailaor Rafael Amargo y su pareja han sido detenidos por la Policía Nacional este sábado por la mañana tras una pelea con un hombre que irrumpió de forma brusca en su domicilio, en el distrito madrileño de Carabanchel.

Según ha adelantado 'El Mundo' y han confirmado a EFE fuentes de la Policía Nacional, Amargo, de 51 años, está acusado de un delito de atentado contra un agente de la autoridad y otro de lesiones, mientras que su pareja está acusada por causar lesiones.

El supuesto intruso también ha sido arrestado. Según varios testigos citados por este medio, el hombre que irrumpió en la vivienda, rompió un cristal y se enfrentó al bailaor.

La Policía acudió al domicilio tras recibir varias llamadas de aviso alrededor de las 6:30 horas y, tras intervenir en la trifulca, procedieron a detener a Amargo, a su pareja y al supuesto intruso. Los tres han sido trasladados a la comisaría de la Policía de Carabanchel.

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