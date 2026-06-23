Rafael Amargo vuelve a los escenarios tras seis años de procesos judiciales: "No quiero ser lo que fui"

¿Por qué es importante? El bailaor dice sentirse emocionalmente frágil, pero ilusionado con su nuevo proyecto. "Como he visto las luces y he visto la oscuridad, ahora lo que quiero es ser feliz y bailar", ha declarado este martes.

Rafael Amargo, tras seis años sin actuar, vuelve a los escenarios. Sus problemas legales comenzaron en 2020, cuando fue detenido por tráfico de drogas. La Fiscalía lo acusaba de liderar una organización criminal que operaba desde su piso en Malasaña. Aunque negó las acusaciones, en su domicilio se incautaron drogas, dinero y una báscula. En 2023, fue arrestado nuevamente en Alicante, incumplió condiciones de libertad y pasó cinco meses en prisión. El juicio, que pedía nueve años de cárcel, lo absolvió por falta de pruebas. Amargo siente que sigue siendo perseguido por su pasado, pero busca reinventarse y olvidar lo sucedido.

Seis años llevaba Rafael Amargo sin subirse a un escenario. Sus problemas con la justicia comenzaron en 2020 con su primera detención por tráfico de drogas. La Fiscalía lo señalaba por liderar una organización criminal que traficaba con sustancias y las vendía en su antiguo piso de Malasaña.

"En mi casa no se ha traficado, en mi casa han venido traficantes", dijo en una entrevista en laSexta en 2021. En el registro del domicilio se incautaron 80 gramos de droga, 6.000 euros en efectivo y una báscula de precisión que el propio Amargo reconocía que llevaba encima porque era "consumidor" y para que "no le engañaran".

A espera de juicio, en 2023 lo vuelven a detener en Alicante por indicios de los mismos delitos, antes de ser puesto en libertad condicional con la condición de firmar en el juzgado cada 15 días. Al no cumplir con su obligación, entra en prisión cinco meses con la intención de "comerse una hamburguesa" en su salida.

El juicio se celebraba meses después, donde la Fiscalía pedía nueve años de prisión para él. No obstante, el tribunal anuló las dos principales pruebas y lo absolvió. "¿Y ahora qué? ¿Quién me devuelve estos cuatro años?", se preguntaba entonces.

Dos años después, el artista asegura que le siguen persiguiendo por su pasado y afirma estar "cancelado en este país". Aún así, ha decidido volver a subirse a un escenario. "Yo no quiero ser lo que fui, yo quiero ser lo que vaya a ser", afirma. Todo, para olvidar lo que pasó.

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