Detienen a un hombre acusado de la muerte por bala de un joven en Pinos Puente, Granada

El contexto El arrestado, de 31 años, está acusado del homicidio del chico de 20. El Instituto Armado mantiene abierta la investigación, que está bajo secreto de sumario, hasta determinar todas las circunstancias e identificar a los implicados en el suceso, que se produjo en la madrugada de este sábado.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 31 años como presunto autor del homicidio este sábado de un joven de 20 años en Pinos Puente (Granada).

El Instituto Armado mantiene abierta la investigación, que está bajo secreto de sumario, hasta determinar todas las circunstancias e identificar a los implicados en el suceso, que se produjo en la madrugada de este sábado.

El joven, de 20 años, habría recibido al menos el impacto de un disparo o de una bala sobre las 6:00 de la mañana de este sábado. Tras ello, la víctima fue evacuada hasta el centro sanitario de Pinos Puente en estado de gran gravedad.

Fuentes del servicio de emergencias 112 explicaron a EFE que recibieron una llamada desde dicho centro de salud por la que se activó el enlace con el 061 que, finalmente, trasladó al joven a un hospital de Granada capital, donde entró en estado crítico. Ya allí, el chico falleció a primera hora de la mañana de este sábado.

Según publicaron medios locales, los hechos se desarrollaron en la zona de Santa Eugenia, de la parte alta de Pinos Puente, un barrio con muchos desniveles y calles estrechas de difícil acceso. Además, informaron de que en la puerta de una de sus viviendas hay visibles marcas de disparos.

