La Guardia Civil investiga la muerte de un joven tras recibir un disparo en Pinos Puente (Granada)

El contexto El chico, de 20 años, tenía al menos un impacto de bala y fue trasladado todavía con vida al hospital de Granada. Tristemente, ha fallecido y ahora se investiga qué ha sucedido.

La Guardia Civil investiga la muerte de un joven de 20 años que habría recibido un disparo en Pinos Puente, Granada. El incidente ocurrió de madrugada y las circunstancias aún son desconocidas, incluyendo el motivo o si fue un accidente o una agresión. La Policía Judicial ya se ha hecho cargo de la investigación. El joven fue impactado por un disparo alrededor de las 6:00 de la mañana y trasladado en estado grave al centro sanitario local, y posteriormente a un hospital en Granada, donde falleció. Las causas y el contexto del disparo aún no han sido revelados.

La Guardia Civil investiga la muerte de un joven de solo 20 años que habría recibido un disparo. El suceso se ha producido de madrugada, en la localidad granadina de Pinos Puente, aunque se desconocen los detalles claves del caso, como el móvil o si se trata de una agresión con arma blanca o un posible accidente.

Por ello, la Policía Judicial de la Guardia Civil ya se ha hecho cargo de la investigación del caso y se ha decretado el suceso sobre la misma.

Pese a ello, sabemos que este joven de 20 años habría recibido al menos el impacto de un disparo o de una bala sobre las 6:00 de la mañana de este sábado. Tras ello, la víctima fue evacuada hasta el centro sanitario de Pinos Puente en estado de gran gravedad.

Fuentes del servicio de emergencias 112, han explicado a EFE, que recibieron una llamada desde dicho centro de salud por la que se activó el enlace con el 061 que, finalmente, trasladó al joven a un hospital de Granada capital, donde entró en estado crítico. Ya allí, el chico falleció a primera hora de la mañana de este sábado.

Según publican medios locales, los hechos se desarrollaron en la zona de Santa Eugenia, de la parte alta de Pinos Puente. Un barrio con muchos desniveles y calles estrechas de difícil acceso. Además, informan de que en la puerta de una de sus viviendas hay un precintado de la Guardia Civil y visibles marcas de disparos.

Según han informado a EFE fuentes de este cuerpo armado, la unidad de Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación sin que de momento hayan trascendido las causas del suceso ni el contexto del disparo. Además, se ha decretado el secreto sobre las actuaciones policiales.

El cuerpo ya sin vida del joven descansa en el Instituto de Medicina Legal y Forense de Granada, donde se le ha practicado la autopsia.