Un hombre sin hogar, muy grave tras recibir una brutal paliza en plena vía pública en Girona

Imagen de archivo de una detención de los Mossos d'Esquadra.

Los detalles Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 26 años como supuesto autor de la agresión ocurrida este domingo sobre las 8:00 horas entre el paseo de Olot y la calle Bastiments.

Un hombre sintecho se encuentra en estado crítico tras sufrir una brutal agresión en Girona. El ataque ocurrió el domingo por la mañana entre el paseo de Olot y la calle Bastiments. Los Mossos d’Esquadra detuvieron a un joven de 26 años como el supuesto autor de la paliza. El agresor, que tiene antecedentes por robo, también intentó atacar a los agentes. La víctima, de unos 40 años, intentó escapar pero fue perseguida y gravemente herida. El Sistema d’Emergències Mèdiques atendió al hombre y lo trasladó al Hospital Doctor Trueta. La policía investiga las causas del incidente.

Un hombre sintecho se encuentra en estado crítico tras ser víctima de una brutal agresión en plena vía pública en Girona. Según 'ElCaso.com' los hechos ocurrieron este domingo sobre las 8:00 horas entre el paseo de Olot y la calle Bastiments de la ciudad catalana.

Por su parte, los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 26 años como supuesto autor de la paliza que dejó a la víctima gravemente herida, según la información publicada por ese medio.

Asimismo, el arrestado también intentó agredir a los agentes cuando estos llegaron para detenerlo. Según fuentes policiales, el agresor atacó al hombre, de aproximadamente 40 años y sin documentación encima, por razones que aún se desconocen.

La víctima intentó escapar, pero fue perseguida y derribada, tras lo cual recibió golpes continuados que le provocaron heridas muy graves. Los Mossos llegaron rápidamente y encontraron al agresor aún golpeando a la víctima.

Aunque arremetió contra los agentes, finalmente pudo ser reducido y detenido, además de descubrir que tiene antecedentes por robo, según la información policial.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) fue avisado de lo ocurrido y envió una ambulancia al lugar, donde atendieron a la víctima, que estaba "gravemente herida y debatiéndose entre la vida y la muerte", según ha avanzado el Diari de Girona.

Posteriormente fue trasladado al Hospital Doctor Trueta de Girona, donde permanece en estado crítico. Por el momento, los Mossos han abierto una investigación para esclarecer los motivos que llevaron a esta brutal agresión y también para determinar todos los detalles del altercado.

