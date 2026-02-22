Mueren más de 10.000 pollos en el incendio de una granja en Villafranca, Navarra

Los detalles Los servicios de Emergencias han recibido el aviso del suceso a las 8:36 horas de este domingo y hasta el lugar se han movilizado efectivos de Bomberos de los parques de Peralta y Tudela así como la Policía Foral.

Alrededor de 10.000 pollos han fallecido este domingo como consecuencia de un incendio en una explotación avícola ubicada en Camino el Palomar, en la localidad ribera de Villafranca, en Navarra.

Por su parte, los servicios de Emergencias han recibido el aviso del suceso a las 8:36 horas de este domingo y hasta el lugar se han movilizado efectivos de Bomberos de los parques de Peralta y Tudela así como la Policía Foral. Tras el fuego se ha confirmado que no hay personas heridas.

Las llamas han afectado a una de las naves de las tres que componen la granja y se estima en 10.000 los pollos fallecidos como consecuencia del mismo.

El incendio, que ya está extinguido, se ha dado por controlado a las 9:45 horas, pero efectivos siguen trabajando en el lugar para evitar la propagación al tratarse de una zona con más estancias.

Asimismo, intervienen patrullas de Seguridad Ciudadana y Protección Medioambiental de la comisaría de Tudela y agentes de Policía Judicial de la misma comisaría investigan e instruyen las diligencias correspondientes, centrándose en el sistema de calefacción como causa probable.

