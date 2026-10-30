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Al menos tres heridos en una explosión en la fábrica de municiones de El Fargue, en Granada

¿Qué ha pasado? La Policía Nacional ha informado de una detonación por causas desconocidas a las 09:00. Al lugar se han desplazado los TEDAX, Seguridad Ciudadana, Policía Científica, Bomberos y personal sanitario.

Los Bomberos, en un servicio Los Bomberos, en un servicioAgencia EFE
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Una explosión en la fábrica de municiones de El Fargue, en Granada, ha dejado al menos tres heridos leves por lesiones auditivas según informa la Policía Nacional. Por el momento, se desconocen las causas por las que se ha producido tal detonación.

Tal y como exponen los agentes, el siniestro ha sucedido a eso de las 09:00 por causas que se están investigando. La fuerte detonación, que ha sido sentida en municipios próximos como Fuente Vaqueros o La Zubia y ha levantado una nube de humo tipo hongo.

Hasta el lugar se han desplazado diferentes dotaciones policiales, como los TEDAX, Seguridad Ciudadana y la Policía Científica, además de efectivos de Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y personal sanitario.

La Unidad de Intervención de la Policía ha establecido un primer control de seguridad, mientras que la Unidad de Prevención y Reacción ha hecho lo propio con un segundo cordón para asistir a vecinos y a viandantes que puedan necesitar ayuda.

El TEDAX, la Policía Científica y la Judicial están realizando la inspección técnico policial.

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