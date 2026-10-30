Ouigo cancela todos sus trenes previstos para este viernes y el 2 de noviembre por la huelga de maquinistas

Los detalles La cancelación afecta a 40 trenes durante estos dos días y a 20.000 viajeros en pleno puente del 1 de noviembre. Los viajeros están siendo informados y podrán cambiar su billete sin coste o solicitar la devolución íntegra de su importe.

Ouigo ha cancelado todos sus trenes previstos para el 30 de octubre y el 2 de noviembre debido a la huelga de maquinistas y el caos generado por el accidente en Urda, Toledo. Aunque el Ministerio de Transportes estableció servicios mínimos del 72%, la Audiencia Nacional suspendió esa decisión, impidiendo a Ouigo garantizar qué trenes circularán. La cancelación afecta a 40 trenes y 20,000 viajeros durante el puente del 1 de noviembre. Ouigo asegura respetar el derecho a huelga, pero la incertidumbre le impide planificar. Los viajeros pueden cambiar billetes sin coste o recibir reembolsos y compensaciones. El sindicato Semaf convocó la huelga por "vulneración de derechos laborales".

Ouigo ha cancelado todos los trenes que tenía previstos para este viernes, 30 de octubre, y el próximo lunes, 2 de noviembre, con el objetivo de evitar que la huelga convocada por los maquinistas de la compañía aumente el caos provocado en el sistema ferroviario por el accidente de Urda (Toledo).

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible fijó los servicios mínimos en un 72%, pero la Audiencia Nacional ha dejado cautelarmente sin efecto esa resolución ministerial, por lo que Ouigo no puede garantizar qué trenes circularían o no estos días.

La cancelación afecta a 40 trenes durante estos dos días y a 20.000 viajeros, en pleno puente del 1 de noviembre, según ha informado la compañía en un comunicado.

Inicialmente, en cumplimiento de la resolución del Ministerio, la compañía canceló los trenes no contemplados como servicios mínimos y organizó la operativa para garantizar que los trenes definidos como servicios mínimos circulasen con normalidad.

Ouigo destaca que respeta "profundamente" el derecho a la huelga, pero el auto de la Audiencia Nacional le impide hacer una programación de sus trenes.

"La decisión se debe única y exclusivamente a la voluntad de la compañía de evitar mayor confusión en las estaciones y afectación a los viajeros en el contexto actual", justifica.

Todos los viajeros están siendo informados a través del email asociado a la reserva y podrán cambiar su billete sin coste o solicitar la devolución íntegra de su importe. En ambos casos y, adicionalmente, todo ellos recibirán una compensación inmediata equivalente hasta el 200% del coste del billete.

Reclamaciones del Semaf

El sindicato de maquinistas Semaf convocó seis jornadas de huelga, con días de paros de 24 horas y otros parciales, coincidiendo con los puentes de noviembre y diciembre, en Ouigo por "la vulneración reiterada de derechos laborales".

El sindicato denuncia excesos de jornada, turnos abusivos y falta de descansos, factores que "precarizan gravemente" la labor de los maquinistas y asegura que se están produciendo "reiterados y sistemáticos incumplimientos" del convenio por parte de la empresa en materia de turnos, días de descanso y horas extra, entre otras.

Además, reclamaron a Transportes que no impusiera servicios mínimos para las seis jornadas de huelga convocadas en Ouigo, porque entendían que el servicio ya está cubierto por otras operadoras.

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