Detenido otro menor, en Sant Sadurní d'Anoia, vinculado a los canales de Blocus

Los detalles El menor detenido presuntamente difundió el enlace de acceso al grupo y participó activamente en las conversaciones, facilitando indicaciones sobre el material que había que llevar y las pautas a adoptar para la autoprotección.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un menor de 17 años en Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, vinculado a los canales de Blocus que incitaron actos vandálicos y saqueos en la capital catalana. Según la Policía de la Generalitat, el joven habría difundido el enlace de acceso al grupo y participado activamente en las conversaciones, dando directrices sobre el material necesario y las medidas de autoprotección. Además, habría incitado a otros a participar en las acciones violentas y propuesto objetivos para saquear. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

Los Mossos d'Esquadra han detenido la pasada noche a otro menor, en este caso de 17 años, en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), vinculado a los canales de Blocus que instigaron a actos vandálicos, saqueos y ataques a las fuerzas del orden público el pasado sábado en la capital catalana.

Según informa este viernes la Policía de la Generalitat, el menor detenido presuntamente difundió el enlace de acceso al grupo y participó activamente en las conversaciones, facilitando indicaciones sobre el material que había que llevar y las pautas a adoptar para la autoprotección.

Además, habría incitado a otros participantes a formar parte de las acciones violentas en Barcelona, así como proponer posibles objetivos para ser saqueados.

Por ello, los investigadores de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra le atribuyen un papel en la organización y coordinación en los disturbios del pasado sábado en Barcelona mediante su presunta participación en un grupo de un canal de mensajería instantánea.

La investigación por los altercados del 24 de octubre continúa abierta y no se descartan más detenciones.

"No habrá impunidad ante los actos de violencia y vandalismo del pasado 24 de octubre en Barcelona", ha escrito el president catalán, Salvador Illa.

"Los Mossos d'Esquadra, gracias a su tarea imprescindible, han detenido a uno de los implicados, que coordinaba e incitaba los saqueos y los desórdenes públicos. Continuaremos actuando con determinación para que todo aquel que comete un delito asuma las consecuencias", ha añadido en su cuenta de X.

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