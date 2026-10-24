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Acuden tapados y de negro

Blocus, los grupos de jóvenes convocados por TikTok tras los disturbios en Barcelona que buscan replicar los de Francia

Los detalles Newtral comprobó que en redes sociales se estaba reclutando a españoles para saquear y vandalizar comercios y grandes superficies. En los chats, se les indica que tienen que ir tapados y vestidos de negro.

Blocus en España
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Diferentes perfiles de TikTok han animado en redes sociales a replicar en España lo que se vio justo hace una semana en Francia: manifestarse vestidos de negro, saquear comercios y enfrentarse a la Policía, tal y como ha ocurrido este sábado en Barcelona.

Según Newtral, estos grupos se identifican con el nombre de Blocus, donde reclutan a jóvenes españoles para saquear y vandalizar comercios y grandes superficies.

"Lo más curioso es que desde esos grupos de TikTok se les está redirigiendo ya a grupos cerrados de Telegram y de WhatsApp, donde hay una mayor coordinación y se les dan una serie de consignas, como acudir tapados y vestidos de negro", señala el periodista de Newtral Guillermo Infantes.

Varias imágenes circulan por redes en las que se les indica cuándo y cómo hacerlo. En este sentido, ofrecen consejos de vestimenta y, sobre todo, el material imprescindible que hay que utilizar, como banderas, carteles, sprays, extintores o bengalas.

Newtral habría identificado más de 20 perfiles en redes de este tipo y algunos de esos chats contaban con cientos de participantes. Cuando se dieron cuenta de que se estaba investigando, cerraron uno con 900 miembros para convocar disturbios como los de Francia aquí en España.

Ahora, si en TikTok buscamos la palabra Blocus, la red inmediatamente lanza una advertencia asegurando que la información que circula "puede no estar verificada".

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