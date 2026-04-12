La estafa de los falsos informes de altas capacidades: hasta 2.000 euros para acreditar erróneamente las habilidades de un menor

¿Por qué es importante? Los centros educativos advierten de que los informes externos no son vinculantes y que en casi todos ellos no se tienen en cuenta a las propias instituciones donde cursa el menor.

El auge de diagnósticos erróneos de altas capacidades en niños preocupa a padres y centros educativos. Muchos son engañados por tests privados que cuestan hasta 2.000 euros, como le ocurrió a Elena, quien pagó por un informe incorrecto sobre su hijo. Estos tests no consideran la opinión de las escuelas y se basan en cuestionarios subjetivos. Eva Martín, del Colegio Reggio, y Milagros Martínez, del CEIP Rufino Blanco, destacan que los informes externos no son fiables y generan expectativas frustradas. La orientadora Beatriz Ituero subraya que estos documentos carecen de información emocional y social crucial, dejando de lado la evaluación integral de las escuelas.

Hay que llevar cuidado si se escucha hablar de las altas capacidades. Hay muchos padres y madres, incluso centros, preocupados por test de diagnóstico falsos que se están ofreciendo, rondando los 2.000 euros, y que acreditan erróneamente las altas capacidades de un menor de edad.

Es el caso de Elena, a quien un psicólogo privado le convenció para que evaluara de altas capacidades a su hijo de cinco años: "Me pedían rellenar un cuestionario yo como madre y ya de entrada me cobraban unos 500 euros. Las preguntas eran bastante subjetivas...".

Era ella quien tenia que valorar del uno al cuatro "si se observa creatividad, si es perfeccionista, si se siente aceptado en el grupo, si se siente a gusto con los niños de su edad o si le gusta realizar actividades más adultas". Una vez rellenado, eran los encargados del test los que valoraban si se pasaba a hacer un informe de altas capacidades por el que Elena tenía que pagar otros 1.500 euros.

Un proceso en el que nunca se tuvo en cuenta al centro escolar al que acudía el menor. Tras pagar el informe, Elena recibió un documento de 45 páginas que acreditaba que su hijo tenía altas capacidades, cuando en realidad no las tenía.

"Todos los padres y madres creemos que nuestros hijos son especiales. ¿Y que ocurre? Que se juega y se alimenta que te digan que tu hijo es especial y se sale de la normalidad", afirma Eva Martín Martínez, fundadora del Colegio Reggio.

Cada vez son más las familias que acuden con informes externos de altas capacidades a los centros, pero cuando la institución educativa de turno realiza su evaluación, el resultado es otro. "Cuando la orientadora hace la evaluación de acuerdo con lo que establece la Comunidad de Madrid, no son altas capacidades", apunta Milagros Martínez, directora del CEIP Rufino Blanco.

"Esto genera unas expectativas en las familias que después son frustradas en la realidad y pone a los centros educativos en una tesitura compleja. Somos los que tenemos que decir que esto no es así", lamenta Eva Martín.

Por ello, los profesionales insisten en que los informes externos no son vinculantes, como afirma la orientadora Beatriz Ituero: "Tienen sus carencias. No incluyen la suficiente información que se tiene que dar a nivel de como ese alumno está a nivel emocional, a nivel social y como está a nivel de aprendizaje. Se pierden los detalles más importantes y falta la información de los colegios".

A los que dejan de lado para certificar un falso diagnóstico que puede llegar a costar miles de euros.

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